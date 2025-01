Frenkie de Jong is heel duidelijk als de geruchten over hem ter sprake komen

heeft in een uitgebreid interview met Voetbal International gereageerd op alle berichten over hem in de Spaanse media. De middenvelder van FC Barcelona houdt de gemoederen al tijden bezig. Hij heeft na zijn enkelblessure (nog) geen basisplaats kunnen veroveren, kwam in de laatste twee competitiewedstrijden zelfs helemaal niet in actie en is in het bezit van een contract dat over anderhalf jaar afloopt. De Jong staat naar eigen zeggen op een ‘kruispunt’ in zijn loopbaan, maar is op dit moment niet bezig met een vertrek uit Barcelona.

FC Barcelona telde in de zomer van 2019 bijna negentig miljoen euro neer voor de komst van De Jong. De middenvelder had dat jaar ook kunnen tekenen bij Paris Saint-Germain en Manchester City, maar toen FC Barcelona zich voor hem meldde, was de keuze snel gemaakt. Die heeft echter niet helemaal uitgepakt zoals hij had gehoopt. De Jong werd sinds zijn komst in 2019 slechts één keer kampioen (2023) en is eigenlijk geen moment écht onomstreden geweest. Dat is dit seizoen niet anders. Steeds vaker wordt hij in verband gebracht met een vertrek uit Barcelona, niet in de laatste plaats omdat hij zijn in 2026 aflopende contract nog niet heeft verlengd.

De middenvelder moet in gesprek met Voetbal International lachen om alle berichten in de Spaanse media. “Wat moet ik anders? Ik heb dit natuurlijk al jaren en alles went. Voor mij is het ook niet moeilijk om ermee om te gaan. Ik focus me waarop ík invloed heb en dat is hoe ík me voel bij de club, hoe ík het vind gaan. Op basis daarvan beslis ik of dat allemaal nog goed voelt en of ik wil blijven of niet. En dan heb je aan de andere kant de club die er wat over te zeggen heeft. De rest is allemaal ruis”, zo vertelt De Jong. De voormalig Ajacied werd onlangs nog in verband gebracht met een overstap naar Saudi-Arabië, maar zijn zaakwaarnemer Ali Dursun zei tegen De Telegraaf dat zijn speler enkel bezig is met FC Barcelona. “Natuurlijk word je er weleens moe van, want het ontgaat me niet, maar zelf zeg ik nooit wat. De consequentie is dan wel dat mensen gaan geloven wat er wordt geschreven”, zo zegt De Jong.

En hij kan het die mensen ‘niet kwalijk nemen’. “Want het is de enige informatie die zij krijgen. Waar ik wel echt moeite mee heb, is dat er hier regelmatig dingen worden verzonnen, écht verzonnen”, vervolgt de Oranje-international, die het begin vorig jaar helemaal had gehad met alle geruchten in de Spaanse media en op de persconferentie flink van zich afbeet. “Toen waren er zoveel onzinverhalen, dat ik er een keertje iets van wilde zeggen tijdens een persconferentie. Daarna was het een tijdje rustig, tot het allemaal weer begon. Ik doe bijna geen interviews en heb geen relatie met journalisten, misschien dat het daarmee te maken heeft?”, zo vraagt De Jong zich af.

Reserverol bij FC Barcelona

Zijn toekomst was destijds het onderwerp en die houdt ook deze dagen de gemoederen bezig. De Jong maakte begin oktober zijn rentree binnen de lijnen, nadat hij enkele maanden buitenspel had gestaan met een enkelblessure. Hij is er sindsdien niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. In de laatste twee competitiewedstrijden van 2024 deed trainer Hans-Dieter Flick zelfs helemaal géén beroep op de Nederlander. Volgens De Jong zegt dat echter ‘niks’. “Ik heb tijd nodig, dat weet ik en dat weet de trainer. Als ik over een paar weken nog niet speel, ligt het aan mezelf. Het moet nu wel écht gaan gebeuren, dat gevoel leeft bij mij heel sterk.” En daarmee doelt hij naar eigen zeggen op het winnen van prijzen. Bij FC Barcelona staat de teller pas op drie.

Het komende jaar moet De Jong echter vooral ‘gezondheid’ brengen. “En speelminuten, bij Barcelona en het Nederlands elftal. Ik sta op een kruispunt in mijn carrière. Ik heb nog anderhalf jaar bij Barcelona en je leest in de kranten dat dit een item is. Voor mij is het dat alleen nu níét. Laat ik eerst maar weer eens gaan voetballen, dan zien we daarna wel wat de club van plan is en ga ik tegen die tijd met mijn familie en Ali zitten om te bepalen wat ik zelf wil”, zo klinkt het.

