Frenkie de Jong reageert: 'Daarom wilde ik er graag wat van zeggen'

heeft in de aanloop naar de ontmoeting tussen Napoli en FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League opheldering gegeven over zijn uitbarsting op de persconferentie van dinsdagavond. De Nederlander heeft het helemaal gehad met de speculaties over zijn toekomst in de Spaanse pers en vond het nodig om van zich af te bijten. De Jong herhaalde dat hij helemaal niet van plan is om te vertrekken bij FC Barcelona.

“Ik weet niet precies meer wat ik allemaal heb gezegd, maar dat het me een beetje irriteert dat er de laatste tijd dingen naar buiten komen die niet waar zijn”, vertelde De Jong voor de camera van RTL7. De middenvelder heeft bij FC Barcelona weliswaar nog een contract tot medio 2026, maar er wordt door de Spaanse media fanatiek gespeculeerd over zijn toekomst. De club zou zijn contract willen verlengen, maar De Jong moet dan wel akkoord gaan met een salarisverlaging. Overeenstemming lijkt echter nog niet in zicht, waardoor Spaanse media suggereren dat de voormalig Ajacied na dit seizoen weleens kan vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Maar daar is niets van waar, beweert De Jong. “Iedereen mag van mij zijn mening hebben over van alles en nog wat, want dat zijn meningen. Maar de laatste tijd worden er wel heel veel leugens verteld. De Spaanse pers heeft dat sowieso een beetje. Maar het begon me een beetje te irriteren. Daarom wilde ik er graag wat van zeggen”, aldus de middenvelder. FC Barcelona probeerde in de zomer van 2022 al van De Jong af te komen. Hij drukte met zijn salaris te zwaar op de begroting en zijn loonstrook zou anderhalf jaar later opnieuw het probleem zijn. De Jong verbaast zich echter over wat er allemaal wordt geschreven. “Dat wordt vier keer zo hoog gemaakt dan dat het is. Ik zou inmiddels al voor acht verschillende teams hebben getekend, dat soort dingen. Ik wilde daar graag een keer wat van zeggen, zodat ook de mensen thuis weten dat niet alles is zoals de pers het schrijft.”

De Jong krijgt ‘niet alles’ binnen wat er wordt gezegd en geschreven, maar ziet de geruchten over hem regelmatig langskomen. “Ik heb natuurlijk niet al die apps, maar wel een paar. Ik wil natuurlijk ook op de hoogte blijven van het voetbalnieuws. Dan zie ik het weleens en denk ik: hoe kan het nou weer? Het irriteert me soms wel.” Een vertrek bij de regerend kampioen van Spanje sluit hij voorlopig uit. “Barcelona is altijd mijn droomclub geweest. Ik ben hier nog hartstikke gelukkig, dus laten we hopen dat ik hier nog lang speel.”