Frenkie de Jong haalt hard uit: ‘Ik ben pissig, schamen jullie je niet een beetje?’

heeft dinsdagavond op de persconferentie naar aanleiding van het duel tussen Napoli en FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League zijn ongenoegen geuit over de speculaties over zijn toekomst. De Nederlander heeft bij FC Barcelona nog een contract tot medio 2026, maar de club wil dat graag verlengen. Daarvoor moet De Jong wél akkoord gaan met opnieuw een salarisverlaging. De middenvelder is echter niet blij met wat er allemaal wordt gezegd en geschreven.

FC Barcelona telde in 2019 enkele tientallen miljoenen euro’s neer voor de komst van De Jong, maar de eerste successen lieten lang op zich wachten. De Catalanen wilden anderhalf jaar geleden zelfs heel graag van hem af. De Nederlander drukte met zijn hoge salaris zwaar op de begroting. Het Manchester United van Erik ten Hag hoopte toe te kunnen slaan, maar De Jong hield zijn poot stijf en bleef ‘gewoon’ in Barcelona. Hij veroverde een basisplaats, kroonde zich voor het eerst sinds zijn komst tot landskampioen en werd bij aanvang van dit seizoen zelfs benoemd tot een van de vier aanvoerders van de ploeg van trainer Xavi Hernández.

Artikel gaat verder onder video

De Jong is onomstreden, maar zijn toekomst is desondanks onderwerp van gesprek. Een akkoord over een nieuwe verbintenis zou vooralsnog niet aanstaande zijn, waardoor in Spanje druk wordt gespeculeerd over een eventuele transfer na dit seizoen. Volgens De Jong klopt er echter niets van de verhalen die de afgelopen periode zijn geschreven. “Ik ben de laatste tijd een beetje pissig door wat de pers in het algemeen schrijft. Er komen dingen uit die niet normaal zijn”, wordt de voormalig Ajacied dinsdagavond geciteerd door Sport. “Ik kan niet begrijpen dat er dingen worden gezegd die niet waar zijn. Schamen jullie je niet een beetje? Het irriteert me een beetje”, laat De Jong er geen misverstand over bestaan.

De Oranje-international ergert zich vooral aan de berichten over het vermeende salaris dat hij opstrijkt bij FC Barcelona. Volgens Spaanse media zou hij op jaarbasis bijna veertig miljoen euro verdienen. “Dat is heel ver verwijderd van wat ik verdien. Ik zal geen cijfers zeggen, maar het is niet waar. Ik ben erg blij bij Barça, het is de club van mijn dromen. Ik hoop dat ik hier nog vele jaren kan doorgaan.” De Jong werd voorgehouden dat er mogelijk informatie vanuit de club wordt gelekt. “Ik hoop dat het niet zo is. Ik weet dat er veel dingen zijn verzonnen. Het zijn dingen die niet waar zijn”, aldus de middenvelder.

De Jong voelt zich naar eigen zeggen ‘geweldig’ bij FC Barcelona. De formatie van Xavi speelt woensdagavond de eerste van twee achtste finales tegen Napoli. FC Barcelona kan een succesje heel goed gebruiken. In eigen land is de voorsprong op Real Madrid al acht punten. Bovendien werd FC Barcelona door Athletic Club uit de Copa del Rey geknikkerd en kreeg het in de finale van de Supercup klop van Real Madrid.