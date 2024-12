Barcelona betaalde 86 miljoen euro voor Frenkie de Jong, maar Mundo Deportivo noemt nu een opvallend lage transfersom

Het perspectief voor bij FC Barcelona is de afgelopen maanden volledig veranderd. Waar de Nederlander de voorbije twee seizoenen nog basisspeler was in de ploeg van toenmalig trainer Xavi Hernández, is hij er na zijn blessure vooralsnog niet in geslaagd een plekje te veroveren in het team van de huidige coach Hans-Dieter Flick. Mundo Deportivo zet De Jong zelfs weg als een ‘overgebleven voetballer’ in de selectie van FC Barcelona en noemt een wel heel lage transfersom die clubs eventueel voor hem zouden kunnen betalen.

Ali Dursun, de zaakwaarnemer van De Jong, liet vrijdag weliswaar aan De Telegraaf weten dat de middenvelder momenteel helemaal niet bezig is met een vertrek bij FC Barcelona en misschien zijn contract wel gaat verlengen, maar in de Spaanse media blijft de toekomst van de voormalig Ajacied onderwerp van gesprek. De Jong is momenteel in het bezit van een contract tot de zomer van 2026. FC Barcelona zou hem de afgelopen periode al een nieuw voorstel hebben gedaan, maar dat zou door de club zelf van tafel zijn geveegd omdat er vanuit de Nederlander zijn entourage geen reactie volgde.

De Jong geen ‘belangrijke speler’ meer

FC Barcelona zou nu twijfelen of het de overeenkomst van De Jong überhaupt nog wel wil verlengen. Dat heeft volgens Mundo Deportivo vooral te maken met de sportieve situatie van de Nederlander. “Hij wordt niet langer gezien als een vaste basisspeler of een belangrijke speler voor de selectie, maar bijna als een overgebleven voetballer. En het is niet dat zijn kwaliteit in twijfel wordt getrokken, die algemeen bekend is en wat de club ertoe bracht hem te contracteren door veel geld te investeren. Het is natuurlijk duidelijk dat er op dit moment een lange lijst met middenvelder is en dat velen van hen nu boven Frenkie staan in de pikorde”, zo doelt de sportkrant op de aanwezigheid van Marc Casadó, Pedri, Gavi, Fermín Lopez, Dani Olmo en de momenteel geblesseerde Marc Bernal.

Pijnlijk voor De Jong is dat zelfs Eric Garcia momenteel de voorkeur krijgt op de positie van meest controlerende middenvelder. Garcia is van nature een centrale verdediger en speelde vorig seizoen nog op huurbasis bij Girona, maar viel vorige week in de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid nog in als middenvelder, terwijl De Jong voor het tweede duel op rij negentig minuten aan de kant bleef. Zijn rentree na zijn enkelblessure is sowieso een grote teleurstelling. De Jong verscheen tot op heden alleen in de wedstrijden tegen Rode Ster Belgrado (Champions League) en Real Sociedad als basisspeler binnen de lijnen. Tegen Real Sociedad keerde hij uit voorzorg na de rust niet meer terug in het veld.

“De club beschouwt Frenkie als een zeer getalenteerde speler, maar hij heeft de afgelopen seizoenen, inclusief dit seizoen, niet laten zien een verschilmaker te zijn”, zo doet Mundo Deportivo een pijnlijke constatering. “Er is dit seizoen nog een lange weg te gaan - het belangrijkste deel moet nog komen - maar Barça ziet het niet zomaar gebeuren dat De Jong zijn prestaties honderdtachtig graden draaien.” Volgens de krant ontbreekt bij De Jong de intensiteit die nodig is ‘om te presteren op het niveau dat Flick eist’. “Als hij dat niet kan brengen, dan zal Barça niet proberen zijn contract te verlengen, maar proberen hem te verkopen. Bij voorkeur volgende zomer, omdat hij in 2026 gratis kan vertrekken”, zo leest het.

Twintig miljoen euro

FC Barcelona betaalde in 2019 86 miljoen euro aan Ajax, maar de vraagprijs voor De Jong lijkt inmiddels tientallen miljoenen euro’s lager te liggen. “Hoewel hij niet op zijn best is, zijn er op zijn leeftijd nog steeds clubs die minstens twintig miljoen euro voor hem kunnen betalen”, zo denkt Mundo Deportivo. Mocht De Jong weigeren om na dit seizoen te vertrekken, dan voorziet de krant een nóg moeilijkere periode voor de Nederlander. Niet in de laatste plaats omdat in de zomer van 2026 een Wereldkampioenschap op het programma staat. “Een ingewikkeld scenario voor een vaste waarde van het Nederlands elftal”, klinkt het dan ook.