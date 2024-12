Zaakwaarnemer Frenkie de Jong geeft (eindelijk) duidelijkheid

is op dit moment helemaal niet bezig met een vertrek bij FC Barcelona. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat de partijen ‘langer’ met elkaar doorgaan. Dat laat zijn zaakwaarnemer Ali Dursun weten aan De Telegraaf. De toekomst van De Jong houdt de gemoederen al maanden bezig. Niet alleen omdat hij zijn contract, dat in de zomer van 2026 afloopt, nog niet heeft verlengd, maar ook vanwege zijn reserverol. De geruchten over een transfer nemen toe, maar volgens Dursun gaat zijn cliënt voorlopig dus helemaal nergens heen.

De Jong maakte in de zomer van 2019 de overstap van Ajax naar FC Barcelona. De Catalanen trokken flink de portemonnee voor de komst van de middenvelder, waardoor de verwachtingen meteen heel hoog kwamen te liggen. De Jong slaagde er echter niet in aan die hoge verwachtingen te voldoen. Hij werd in de zomer van 2022 zelfs door de clubleiding richting de uitgang geduwd. De Jong is een grootverdiener in de selectie van FC Barcelona en drukte zwaar op de begroting. FC Barcelona wilde twee jaar geleden graag van hem af, maar de middenvelder hield zijn poot stijf. Hij vocht zich in het elftal van toenmalig trainer Xavi Hernández en werd in 2023 als basisspeler kampioen van Spanje.

Dat succes heeft echter geen passend vervolg gekregen. De Jong was vorig seizoen weliswaar basisspeler, maar worstelde met zijn fitheid. In april raakte hij geblesseerd aan een enkel, waardoor hij niet alleen het slot van het seizoen moest missen, maar ook het Europees Kampioenschap in Duitsland aan zich voorbij moest laten gaan. De Nederlander maakte in oktober pas zijn rentree, maar die is allesbehalve succesvol verlopen. Hij is regelmatig het mikpunt van kritiek geweest, bijvoorbeeld na zijn invalbeurt tegen Celta de Vigo. Bovendien is De Jong er niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. In de laatste twee competitiewedstrijden bleef hij negentig minuten aan de kant.

Zaakwaarnemer De Jong is duidelijk

De geruchten over zijn toekomst nemen toe en vrijdagmorgen schrijven Spaanse media zelfs dat een verhuizing naar Saudi-Arabië een optie zou zijn. Zijn zaakwaarnemer komt echter met een duidelijke reactie op dat gerucht. “Gesprekken in Saudi-Arabië? Totale onzin. Het leidt af van de werkelijke ambitie van Frenkie. Die wil maar één ding: fit zijn om langer te schitteren bij de club die hij lief heeft en waar hij zich thuis voelt”, zo zegt Dursun op de website van De Telegraaf. Volgens Dursun zijn FC Barcelona en De Jong ‘blij’ met elkaar. “Wie weet blijven we langer aan elkaar verbonden…”, zo wordt een langere samenwerking niet uitgesloten.

‘Giftige cocktail’, volgens Marca

Marca kwam donderdag nog met heel ander geluid over De Jong. Volgens de Spaanse sportkrant is er sprake van een ‘zeer gecompliceerde situatie’, die inmiddels naast ‘een puur contractuele kwestie’ ook is uitgegroeid tot een ‘sportief probleem’. Er werd zelfs gewaarschuwd voor een ‘giftige cocktail’. “Zijn plek op de bank kan niet alleen worden gezien als een sportieve kwestie. Dit alles vindt plaats terwijl hij in het traject van een contractverlenging zit. De club lekte vorige week informatie dat de gesprekken goed verlopen, maar dat lijkt meer optimisme dan realiteit. Tussen de twee partijen is een gespannen en potentieel verontrustende situatie ontstaan”, zo las het.

