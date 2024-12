De situatie van De Jong wordt heel pijnlijk: Spaans medium komt met veelzeggende teksten

De situatie van bij FC Barcelona houdt de gemoederen bezig. De middenvelder maakte begin oktober zijn rentree na maandenlange absentie en maakte als invaller in de Clásico tegen Real Madrid veel indruk, maar twee maanden later kwijnt hij weg op de reservebank. Spaanse media zien het somber in voor de sterkhouder van het Nederlands elftal en ook Ronald Koeman zal er met ‘enige bezorgdheid’ naar kijken.

Dat schrijft Sjoerd Mossou althans op de website van het Algemeen Dagblad. De Jong raakte in april van dit jaar geblesseerd aan een enkel. De middenvelder moest daardoor niet alleen het restant van het afgelopen seizoen aan zich voorbij laten gaan, maar ook een streep zetten door deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland. Hij ontbrak bovendien in de eerste maanden van deze jaargang, waardoor hij een flinke achterstand opliep ten opzichte van zijn concurrenten. “Zijn lange, slepende enkelblessure heeft De Jongs positie in de hiërarchie onmiskenbaar aangetast onder Hansi Flick”, zo schrijft Mossou. “Het excuus dat de middenvelder eerst rustig gebracht zou worden, gaat al een tijdje niet meer op.”

LEES OOK: Atlético boekt sensationele zege op Barcelona, 'enorm pijnlijk signaal Frenkie de Jong'

De Jong maakte immers begin oktober al zijn rentree binnen de lijnen. Die verliep allesbehalve voorspoedig, maar met een sterke invalbeurt tegen Real Madrid leek hij het sentiment rond zijn persoon honderdtachtig graden te draaien. Niets blijkt echter minder waar. De Jong was al regelmatig het mikpunt van kritiek, onder meer na zijn invalbeurt tegen Celta de Vigo. Een basisplaats heeft hij niet weten te veroveren. Marc Casadó is dé revelatie van dit seizoen bij FC Barcelona en geniet het vertrouwen van Flick op de positie die jarenlang werd bezet door Sergio Busquets, terwijl De Jong op het middenveld ook nog spelers zoals Pedri, Gravi, Dani Olmo en Fermín Lopez voor zich moet dulden. “Bondscoach Koeman zal er met enige bezorgdheid naar kijken”, zo schrijft Mossou dan ook.

De Jong maakte in november eindelijk weer minuten voor het Nederlands elftal. Koeman zal hopen dat de middenvelder in maart, als het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League op het programma staat, in topvorm verkeert. Maar dan zal er snel iets moeten veranderen bij FC Barcelona. “De eerstvolgende interlandperiode in maart is nog een eindje weg, maar De Jong is nu 27 jaar: een leeftijd waarop hij ook bij Oranje zijn belofte in zou moeten lossen als de absolute ster. Na twee teleurstellende eindtoernooien in 2021 (EK), 2022 (WK) en een gemist EK afgelopen zomer is De Jongs nalatenschap als absolute topspeler nog verre van voltooid”, aldus Mossou. “Met FC Barcelona won hij in de afgelopen jaren één landstitel, in 2023, voorlopig te weinig om herinnerd te worden als een clubicoon van de hoogste orde.”

Gaat FC Barcelona door met De Jong?

Mossou wijst op het contract van De Jong dat nog twee jaar doorloopt, maar in Spanje is de toekomst van de voormalig Ajacied al een tijdje onderwerp van gesprek. Volgens Relevo wordt een langer verblijf van De Jong bij FC Barcelona inmiddels ‘ernstig in twijfel getrokken’. “Niet alleen vanwege het astronomische salaris dat hem tot de best betaalde speler in de selectie maakt, maar, in principe, om voetbalredenen. Verdienen De Jongs prestaties na zes jaar een verlenging? Het antwoord is nee, maar het probleem van De Jong is ernstiger. De club houdt geen rekening meer met hoeveel of hoe weinig een voetballer die voorbestemd was om een legende te worden en die niet verder is gekomen dan een van de vele voetballers die voor de Blaugrana hebben gespeeld, heeft kunnen presteren”, zo leest het.

LEES OOK: Deco geheimzinnig over contractsituatie De Jong: 'Er zijn nu belangrijkere dingen'

Volgens Relevo vraagt FC Barcelona zich vooral af wat De Jong de ploeg vanaf nu kan geven en of hij de concurrentie kan aangaan met spelers zoals Pedri, Gavi, Fermín, Casadó en Dani Olmo. “Dat voorstel voor een verlenging, waarbij zijn salaris over meer contractjaren wordt verdeeld, bestaat niet meer. Je moet helemaal opnieuw beginnen en dat betekent dat De Jong, om door te kunnen gaan, weer die geweldige Ajax-speler zal moeten worden waar Barcelona een fortuin voor betaalde, maar inmiddels zou het fortuinlijk zijn als er een goed bod op hem zou komen en dat hij eerder dan later zou vertrekken.” Het medium voegt er nog aan toe dat er bij FC Barcelona ‘heel belangrijke’ mensen zijn die vinden dat De Jong de club meer kost als hij speelt dan wanneer hij op de tribune zit.

