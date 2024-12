Atlético boekt sensationele zege op Barcelona, 'enorm pijnlijk signaal Frenkie de Jong'

Atlético Madrid heeft zaterdagavond een sensationele overwinning geboekt op FC Barcelona. De ploeg van Diego Simeone was eigenlijk de volledige wedstrijd de mindere partij, maar sloeg tweemaal genadeloos toe en boog een achterstand om: 1-2. Daardoor gaat Atlético het nieuwe jaar in als koploper met 41 punten; nummer twee Barcerlona heeft er 38.

Barcelona moest het nog altijd stellen zonder hoofdtrainer Hansi Flick, die de laatste wedstrijd van zijn schorsing uitzat nadat hij eerder deze maand werd weggestuurd tijdens het duel met Real Betis. Bovendien is sterspeler Lamine Yamal geblesseerd aan zijn enkel. Atlético heeft een fitte selectie en speelde met nagenoeg dezelfde basiself als vorige week tegen Getafe; alleen Samuel Lino moest plaatsmaken, voor Conor Gallagher.

Barcelona was van meet af aan het meest nadrukkelijk op zoek naar een voorsprong en greep die na een klein half uur spelen. Pedri zette een versnelling in, passeerde twee spelers en bediende Gavi, die met een hakbal de doorgelopen Pedri weer bediende. Vervolgens schoof Pedri de bal met succes in de rechterhoek.

'Voetballes Barcelona in eerste helft'

Opvallend was dat Barcelona in de eerste helft geen moment in de problemen kwam. Het aantal Expected Goals van Atlético was 0,0 in de eerste 45 minuten, daar de ploeg geen enkele doelpoging afvuurde; spits Antoine Griezmann kwam er bij zijn terugkeer in Barcelona totaal niet aan te pas. “Barcelona gaf Atlético voetballes”, luidde de conclusie van Ziggo Sport-analist Marco van Basten dan ook in de pauze.

Ook na de pauze leek er geen vuiltje aan de lucht, maar de schijn bedroog. Doordat Barcelona enkele grote kansen miste – zo stuitte Fermin López op keeper Jan Oblak en wipte Raphina de bal op de lat – bleef Atlético in leven. De bezoekers hadden slechts één kans nodig om te scoren: toen Barcelona de bal niet voldoende kon wegwerken, schoot Rodrigo De Paul van buiten het strafschopgebied raak.

Barcelona kreeg nog enkele grote mogelijkheden om weer op voorsprong te komen. Robert Lewandowski leek van dichtbij te kunnen afronden, maar raakte de bal volledig verkeerd. Twee minuten voor het eind van de officiële speeltijd stuitte Pedri op de uitgestoken voet van Oblak. Atlético hield niet alleen stand, maar wist de wedstrijd zelfs te winnen. Alexander Sørloth was het eindstation van een succesvolle counter en dompelde Barcelona in rouw.

Pijnlijk signaal voor Frenkie de Jong

Frenkie de Jong bleef negentig minuten op de bank zitten. Opvallend was dat verdediger Eric García inviel voor Marc Casadó in minuut tachtig, en niet De Jong. “Een enorm statement en een klap", concludeert het populaire account TheEuropeanLad op X.

