'Giftige cocktail': probleem rondom Frenkie de Jong wordt alsmaar groter

Het contract van blijft de gemoederen bezighouden bij Barcelona. De Madrileense krant Marca spreekt donderdag van een ‘zeer gecompliceerde situatie’ die inmiddels, naast ‘een puur contractuele kwestie’, nu ook is uitgegroeid tot een ‘sportief probleem’. “Een giftige cocktail”, zo wordt gewaarschuwd.

De Jong kende op 7 december een ongelukkige invalbeurt in het duel met Real Betis: hij gaf een strafschop weg en kreeg het cijfer 4 van enkele toonaangevende kranten. Het was meteen het laatste optreden van De Jong in LaLiga, want trainer Hansi Flick hield hem negentig minuten op de bank in de daaropvolgende twee competitiewedstrijden. Wel speelde De Jong op 11 december nog twintig minuten in de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund (2-3).

Artikel gaat verder onder video

“Afgezien van de overtreding is De Jong ook zwak gebleken in andere defensieve acties in andere wedstrijden, die punten hebben gekost”, schrijft Marca. “Zijn plek op de bank kan echter niet alleen worden gezien als een sportieve kwestie. Dit alles vindt plaats terwijl hij in het traject van een contractverlenging zit. De club lekte vorige week informatie dat de gesprekken goed verlopen, maar dat lijkt meer optimisme dan realiteit. Tussen de twee partijen is een gespannen en potentieel verontrustende situatie ontstaan.”

LEES OOK: De situatie van De Jong wordt heel pijnlijk: Spaans medium komt met veelzeggende teksten

'Barça biedt De Jong hetzelfde salaris'

Volgens de krant is het vooral de vraag wie ‘de touwtjes in handen zal nemen’ tijdens de onderhandelingen. Zolang De Jong niet speelt, lijkt hij in ieder geval niet de controle te hebben. Hij kan weliswaar zijn contract uitdienen en medio 2026 transfervrij vertrekken – een scenario waar zijn club niet blij van wordt – maar stilstand kan negatieve gevolgen hebben voor de rest van zijn carrière, juist nu De Jong een slepende enkelblessure achter zich wil laten.

LEES OOK: 'Guerrillaoorlog': Frenkie de Jong krijgt mededeling die hij absoluut niet wil horen

Barcelona hoopt dat De Jong bijtekent voor hetzelfde salaris als hij nu ontvangt, maar dat ziet de Oranje-international zelf niet zitten. De club wil uiterlijk 30 juni volgend jaar duidelijkheid van De Jong, zo wist Relevo recentelijk al te melden. Als er tegen die tijd nog geen akkoord is bereikt, de middenvelder immers in de verkoop worden gezet. “Hoe sneller, hoe beter, omdat Barcelona op die manier meer geld zal ontvangen”, stelt Marca. “Maar het belangrijkste doel is om te besparen op het enorme salaris dat hij ontvangt.”

Doet Frenkie de Jong er goed aan om zijn contract bij Barcelona te verlengen? Laden... 11.7% Ja 88.3% Nee 428 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Guardiola wil profiteren van financiële problemen oude liefde Barcelona'

Pep Guardiola zou met Manchester City weleens kunnen gaan profiteren van de financiële problemen van zijn vroegere werkgever Barcelona.