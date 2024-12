‘Frenkie de Jong krijgt harde deadline van FC Barcelona’

heeft een deadline voor het verlengen van zijn contract gekregen van FC Barcelona, zo meldt Relevo. De controleur dient zijn contract, dat loopt tot medio 2026, voor 30 juni te verlengen. Doet hij dit niet, zullen de Catalanen overgaan tot verkoop.

Bij Barcelona is men al maanden bezig met het verlengen van het contract van De Jong. Vooralsnog heeft de Nederlander nog niet toegehapt, maar Barcelona hoopt dat hij dat voor het einde van het seizoen nog zal doen. De middenvelder heeft volgens de Spaanse krant inmiddels een ultimatum gekregen van zijn club: hij dient bij te tekenen vóór 30 juni, of hij zal komende zomer worden verkocht.

Daarvoor hebben de Catalanen inmiddels ook toestemming van trainer Hansi Flick. De Duitse oefenmeester is namelijk al sinds hij afgelopen zomer begon bij de club fel tegen de verkoop van de Nederlander, maar zou inmiddels bereid zijn hem te laten gaan. De Jong heeft namelijk nog altijd zijn ritme en vorm niet teruggevonden sinds hij hersteld is van zijn enkelblessure. Barcelona zal dan wel een tactische en fysieke middenvelder aan de selectie moeten toevoegen.

Zelfde deadline voor Araújo

Naast De Jong heeft ook Ronald Araújo dezelfde deadline gekregen van Barcelona. Ook het contract van de Uruguayaan loopt in de zomer van 2026 af, maar de verwachting van Relevo is dat zijn verlenging een stuk eenvoudiger zal verlopen. Barcelona zou daar zelfs ‘zeer optimistisch’ over zijn, in tegenstelling tot de situatie rondom De Jong.

