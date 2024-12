Flick verandert van gedachten over toekomst Frenkie de Jong: 'De balans is omgeslagen'

Hans-Dieter Flick heeft de clubleiding van FC Barcelona laten weten dat hij niet onwelwillend tegenover een zomers vertrek van staat, zo meldt de krant Sport. De Duitser zou bij zijn aantreden, afgelopen zomer, nog mordicus tegen een verkoop van de Nederlandse middenvelder zijn geweest, maar zijn mening inmiddels hebben bijgesteld.

Op het moment dat Flick aan zijn klus in Catalonië begon, stond De Jong nog altijd buitenspel vanwege de enkelblessure die hij in de Clásico van april opliep en hem onder meer het Europees Kampioenschap kostte. Pas op 1 oktober, in het Champions League-duel met BSC Young Boys (5-0 winst), maakte de oud-speler van Ajax zijn eerste officiële speelminuten van het seizoen. Inmiddels zijn we tweeënhalve maand verder, maar is De Jong nog altijd geen basisspeler. Zo bleef de Nederlander afgelopen weekend 90 minuten op de bank tijdens de teleurstellende wedstrijd tegen laagvlieger Léganes, dat in Barcelona met 0-1 won.

Sport schrijft dat het voor Flick steeds lastiger wordt om de orde in de kleedkamer te bewaren. "Elke positie is meer dan dubbel bezet en er zijn meerdere topspelers die niet de minuten krijgen die ze willen." Als voorbeelden noemt de krant Gavi, Fermín López en 'bovenal' De Jong: "Spelers die een paar maanden geleden nog als onaantastbaar werden gezien, maar wiens basisplaatsen nu een verre herinnering zijn." De positie van De Jong is 'de meest zorgwekkende' omdat de middenvelder zijn ritme en vorm na zijn enkelblessure nog altijd niet heeft hervonden, zo weet men. "De Nederlander speelt niet met het vertrouwen dat hij eerder wel had, maar het is óók waar dat er andere spelers ver boven hem staan in de pikorde en dat gaat zijn heden en toekomst in Barcelona moeilijker maken."

Flick vond afgelopen zomer nog dat Barcelona onder geen enkele voorwaarde afscheid van De Jong zou moeten nemen, maar 'de balans is omgeslagen', schrijft Sport. "Flick zou niet tegen een zomers vertrek zijn, mits zijn elftal wordt verstrekt met een meer tactische en fysieke middenvelder. Zijn grootste probleem is dat hij veel middenvelders heeft die aan de binnenkant spelen, maar het ontbreekt hem aan een 'pivot'. Alleen Casadó, die alles speelt, heeft dat profiel." Bovendien heeft De Jong zijn contract, dat afloopt in de zomer van 2026, nog altijd niet verlengd en ziet het er niet naar uit dat dat op korte termijn alsnog gaat gebeuren. "Er is geen progressie geboekt maar ook niets ingetrokken, maar zijn rol is veranderd en dat zou ervoor kunnen zorgen dat alle partijen bij zichzelf te rade gaan", vermoedt de sportkrant.

