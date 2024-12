'Arne Slot wil Frenkie de Jong naar Liverpool halen, maar stuit op één groot obstakel'

Het Liverpool van Arne Slot is zeer geïnteresseerd in de diensten van , zo meldt transferjournalist Rudy Galetti bij TeamTalk. De salariseisen van de middenvelder van FC Barcelona zijn de koploper van de Premier League voorlopig echter nog te gortig, aldus Galetti.

De Jong (27) staat sinds de zomer van 2019 onder contract in Barcelona, zijn huidige verbintenis loopt in de zomer van 2026 af. Aangezien hij de afgelopen periode veroordeeld was tot een bijrol in het elftal van Hansi Flick, zou Barça bereid zijn om komende zomer voor een transfersom van om en nabij de 35 miljoen euro afscheid te nemen van de oud-Ajacied. Die transfersom ligt véél lager dan de 86 miljoen euro die Ajax in 2019 voor De Jong ontving. De afgelopen jaren werd De Jong regelmatig gelinkt aan Manchester United, waar zijn voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag een hereniging zeer zou hebben zien zitten. De Mancunians stuitten destijds echter op een vraagprijs van zo'n 75 miljoen euro, schrijft Galetti.

Zowel het management als de technische staf van Liverpool zouden inmiddels volledig overtuigd zijn van de kwaliteiten van De Jong, die daardoor hoog op de verlanglijst om het middenveld te komen versterken zou prijken. "De salariseisen van De Jong vormen het grootste obstakel", weet Galetti echter. "Liverpool is serieus geïnteresseerd om De Jong binnen te halen, maar niet tegen de bedragen die hij op dit moment vraagt. De 27-jarige speler zal een aanzienlijke salarisverlaging moeten accepteren voordat Liverpool concreet wordt", aldus de journalist.

Zaakwaarnemer Frenkie verschaft duidelijkheid

Ali Dursun, de zaakwaarnemer van De Jong, zegt deze vrijdag tegenover De Telegraaf dat zijn cliënt maar één doel voor ogen heeft: "Fit zijn om langer te schitteren bij de club die hij lief heeft en waar hij zich thuis voelt", waarmee de belangenbehartiger doelt op Barcelona. Geruchten over een overstap naar Saudi-Arabië doet de zaakwaarnemer af als 'totale onzin'. Dursun sluit zelfs een verlenging van De Jongs contract bij zijn huidige werkgever niet uit. Ondertussen blijven de Spaanse sportkranten volop berichten over een einde aan het huwelijk tussen Barcelona en De Jong: "Tussen de twee partijen is een gespannen en potentieel verontrustende situatie ontstaan", schreef Marca afgelopen donderdag nog.

