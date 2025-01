Frenkie de Jong vertelt wanneer hij zou vertrekken bij FC Barcelona

is zeker niet bereid om onder álle omstandigheden bij FC Barcelona te blijven voetballen. De middenvelder erkent dat het leven in de Catalaanse hoofdstad hem uitstekend bevalt, maar dat is naar eigen zeggen ondergeschikt aan de ontwikkelingen binnen de lijnen. Die stemmen hem allesbehalve tevreden, want zijn overstap van Ajax naar FC Barcelona heeft hem zeker wat prijzen betreft niet gebracht waarop hij had gehoopt.

De Jong blonk tijdens het seizoen 2018/19 uit als vormgever op het middenveld van Ajax. Hij was onmisbaar in het elftal van toenmalig trainer Erik ten Hag dat in eigen land zowel de landstitel als de KNVB-beker won en zich op een haar na plaatste voor de finale van de Champions League. De Jong bekroonde zijn stormachtige ontwikkeling met een toptransfer naar FC Barcelona. Spijt heeft hij daar niet van gehad. “Toen ik met Paris Saint-Germain in onderhandeling was en Ali (zaakwaarnemer Ali Dursun, red.) me vertelde dat Barcelona kwam én serieus werd, had ik geen andere keuze meer. Dit móést ik doen. Barça was en is mijn droomclub”, zo vertelt De Jong in een uitgebreid interview met Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

Maar rustig is voor FC Barcelona en De Jong de laatste jaren eigenlijk geen moment geweest. Tijdens zijn eerste seizoen in Spanje brak het coronavirus uit, stond FC Barcelona de landstitel af aan Real Madrid en werd het in de kwartfinale van de Champions League door Bayern München op een historische nederlaag getrakteerd (8-2). Een jaar later vertrok Lionel Messi en werd Ronald Koeman op straat gezet. Onder Xavi Hernández kroonde FC Barcelona zich, met De Jong als basisspeler, in 2023 tot landskampioen. Succes in de Champions League bleef echter uit, met de pijnlijke uitschakeling door PSG vorig seizoen als recent dieptepunt. In de tussentijd werd De Jong door de eigen clubleiding naar de uitgang geduwd, maar hij hield zijn poot stijf.

LEES OOK: De Jong vindt het 'moeilijk' om erover te praten, maar doet nu toch zijn verhaal

Te weinig prijzen

Ook dit seizoen houdt De Jong de gemoederen bezig. “Nog steeds geniet ik elke dag bij deze club, maar net als in het echte leven is niet altijd álles zo ideaal zoals je het voorstelt. Ze zeggen toch niet voor niets dat je je helden nooit moet ontmoeten?”, zo zegt De Jong, die na vijf jaar FC Barcelona op meer prijzen had gehoopt. Hij werd tot op heden één keer landskampioen en won eenmaal de Copa del Rey en Supercup. “Ik dacht minstens aan het dubbele, dus qua prijzen valt het tegen. Maar ja, covid kwam, daarmee houd je ook geen rekening. Die periode heeft de club veel geld gekost.” En de financiële problemen zijn nog altijd niet verholpen. Die zorgen er nu zelfs voor dat Dani Olmo, afgelopen zomer voor veel geld overgekomen van RB Leipzig, niet ingeschreven staat voor de tweede helft van de competitie.

© Imago

De financiële perikelen zijn ook vaak de aanleiding geweest voor de geruchten over de toekomst van De Jong. Hij heeft een contract tot medio 2026. De Spaanse media zijn er druk mee, hij wat minder. Hij realiseert zich wat hij heeft bij FC Barcelona. “Het is alles bij elkaar opgeteld wat deze clubs (en Real Madrid, red.) zo onweerstaanbaar maken: de historie, de spelers die er hebben gespeeld, alle prijzen, de stadions, het aanzien, de onderlinge wedstrijden, de grootste in het clubvoetbal”, somt De Jong op. En dan heb je ook nog het aantrekkelijke leven in Spanje. “Klopt, maar hierover wil ik wel wat zeggen. Mensen denken vaak dat ik voor eeuwig bij Barcelona wil blijven, omdat ik zo lekker leef naast het voetbal. Is allemaal waar, alleen is het wél ondergeschikt aan wat er op het veld gebeurt. Als ik merk dat ik me hier niet genoeg kan laten zien, of dat ik met het team niks meer zou kunnen winnen, zou ik hier niet meer zijn”, zo klinkt het.

LEES OOK: De Jong snijdt heikel thema aan en moet helemaal terug naar Wesley Sneijder

Werk aan de winkel voor Barcelona én De Jong

Aan De Jong de taak om zo snel mogelijk een basisplaats te veroveren in de ploeg van trainer Hans-Dieter Flick. De Nederlander speelde in de laatste twee competitieduels nul minuten. FC Barcelona vindt zich in eigen land op dit moment terug op de derde plaats, met drie punten minder dan Atlético Madrid, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. In de Champions League staat Barça er beter voor, met vijftien punten uit zes. Alleen het ongenaakbare Liverpool doet het beter met achttien punten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Messi noemt drie Nederlanders in rijtje met belangrijkste FC Barcelona-figuren, maar vergeet goede vriend

Lionel Messi draagt weliswaar al ruim drie jaar niet meer het shirt van FC Barcelona, maar hij is de club en de supporters natuurlijk nog niet vergeten.