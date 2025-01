De Jong snijdt heikel thema aan en moet helemaal terug naar Wesley Sneijder

is van mening dat er soms te makkelijk wordt gedacht over de stap vanuit de Eredivisie naar de Europese top. De middenvelder, die in de zomer van 2019 zelf de overstap maakte van Ajax naar FC Barcelona, heeft de laatste jaren maar weinig landgenoten een basisplaats zien veroveren bij een topclub. De Jong noemt , en zichzelf als meest recente voorbeelden, maar denkt verder helemaal terug te moeten naar Wesley Sneijder.

De Jong was tijdens het seizoen 2018/19 de vormgever op het middenveld van Ajax. Hij vormde een onmisbare schakel in het elftal van trainer Erik ten Hag, dat in eigen land zowel de landstitel als de KNVB-beker won en zich op een haar na plaatste voor de finale van de Champions League. Ajax en FC Barcelona waren in januari 2019 al overeengekomen dat de middenvelder na afloop van het seizoen de transfer naar Catalonië zou gaan maken. FC Barcelona telde liefst 86 miljoen euro neer voor De Jong, die ook bij Paris Saint-Germain had kunnen tekenen. In dezelfde zomer trok ook De Ligt voor veel geld de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht: hij verkaste naar Juventus.

De Jong erkent dat er bij een voetballer tegenwoordig meer komt kijken dan enkel zijn vaardigheden aan de bal. “Voor mij is techniek nog steeds de basis voor alles, maar je kan er niet meer omheen: je moet tegenwoordig mentaal top zijn om op de been te kunnen blijven. Ik zat laatst te denken: mensen onderschatten weleens hoe lastig het is om als jonge Nederlandse speler uit de Eredivisie bij een topclub in het buitenland meteen basisspeler te worden”, zo vertelt De Jong in gesprek met Voetbal International. De middenvelder uit Arkel speelde zich bij FC Barcelona meteen in de basis en kwam tijdens zijn eerste seizoen uiteindelijk tot 42 wedstrijden. Ook De Ligt verscheen bij Juventus vaker wel dan niet aan de aftrap. “Buiten mij en Matthijs de Ligt bij Juventus kan ik niet zo snel iemand noemen die dat is gelukt”, aldus De Jong.

Dan schiet de naam van Tijjani Reijnders hem opeens te binnen. Reijnders maakt furore bij AC Milan, maar was wel ‘al’ 24 jaar toen hij vertrok bij AZ, De Jong en De Ligt waren respectievelijk 22 en 19. De afgelopen jaren maakten meer uitblinkers in de Eredivisie de stap naar de Europese top. Zo verruilde Cody Gakpo PSV begin 2023 voor Liverpool. De aanvaller steekt op dit seizoen in de vorm van zijn leven, maar veroverde zeker niet meteen een basisplaats op Anfield. Ryan Gravenberch is niet meer weg te denken uit de ploeg van trainer Arne Slot, maar kwam er na zijn vertrek bij Ajax niet aan te pas bij Bayern München, dat hem na één seizoen al verkocht aan Liverpool. De Jong gaat dan ook bijna twintig jaar terug in de tijd om het rijtje met De Ligt, Reijnders en zichzelf aan te vullen. “Verder moet je dan denk ik terug naar Wesley Sneijder, die van Ajax naar Real Madrid ging. Daarmee miszeg ik niks over de kwaliteiten van al die jongens die de stap hebben gezet, het zegt alleen wel iets over de moeilijkheidsgraad”, zo klinkt het.

