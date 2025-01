De Jong vindt het 'moeilijk' om erover te praten, maar doet nu toch zijn verhaal

is ervan overtuigd dat hij het tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland het verschil had kunnen maken bij het Nederlands elftal. De middenvelder moest het eindtoernooi wegens een enkelblessure aan zich voorbij laten gaan. Hij heeft zijn ploeggenoten uiteraard op de voet gevolgd tijdens dat toernooi, maar het was voor hem niet makkelijk om toe te moeten kijken.

De Jong raakte in april vorig jaar geblesseerd aan zijn enkel. De middenvelder moest daardoor het restant van het seizoen met FC Barcelona zich voorbij laten gaan. Hij meldde zich ter voorbereiding op het EK nog wel bij het Nederlands elftal, maar na de laatste oefenwedstrijd tegen IJsland op 10 juni werd bekend dat hij tijdens toernooi geen rol van betekenis kon spelen. “De medische specialisten konden me maar niet vertellen hoelang het allemaal zou gaan duren. Dat zorgde voor die onzekerheid. En toen begon het EK ook nog”, zo begint De Jong in gesprek met Voetbal International te vertellen over de periode van zijn slepende enkelblessure.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Frenkie de Jong is heel duidelijk als de geruchten over hem ter sprake komen

Dat De Jong uiteindelijk een streep moest zetten door deelname aan dat toernooi, kwam hard bij hem aan. “Ik heb twee eindrondes mogen spelen, het EK in 2021, dat corona-toernooi en het WK in Qatar, toen er zowat geen Nederlandse supporters waren. Duitsland zou mijn eerste échte toernooi worden, in de zin van dicht bij huis, met al die Nederlandse fans op de tribune en in de steden. Ik keek er zo naar uit, dat het eigenlijk nog steeds moeilijk is om erover te praten”, vervolgt de speler van FC Barcelona, die dus nog wel besloot er alles aan te doen om er alsnog bij te kunnen zijn. “Om mezelf niks te kunnen verwijten. Natuurlijk was het tegen beter weten in, want ik ben pas eind oktober teruggekomen en de voorbereiding op het EK begon eind mei. Als ik het er nu zo over heb, leek ik wel een beetje gek, maar het zegt ook wat over hoe graag ik dat toernooi wilde spelen.”

LEES OOK: Hoofdpijndossier blijft FC Barcelona achtervolgen: Catalanen ontvangen slecht nieuws over Olmo

De Jong kon ‘het verschil’ maken

Het Nederlands elftal vertrok dus zonder De Jong naar Duitsland. Het voelde voor hem ‘dubbel’ om zijn ploeggenoten aan het werk te zien. “Ik wilde de jongens natuurlijk zien spelen en ik hoopte dat ze zouden winnen, maar tegelijk had ík daar moeten lopen. Dat gevoel zorgde er weer voor dat ik het eigenlijk ook níét wilde zien.” Zonder De Jong eindigde Oranje in een groep met Frankrijk, Oostenrijk en Polen op een teleurstellende derde plaats, die uiteindelijk wel voldoende bleek voor een plek bij de laatste zestien. De formatie van bondscoach Ronald Koeman rekende vervolgens af met Roemenië en Turkije, alvorens er in de halve finale werd verloren van Engeland. De Jong gelooft dat hij tijdens het toernooi het verschil had kunnen maken. “Ja, want voordat ik de tweede keer geblesseerd raakte aan mijn enkel, dat was in maart, stak ik echt in de vorm van mijn leven”, zo klinkt het.

De Jong voelde zich ‘goed’ en speelde ‘goed’. “Dit toernooi was voor mij hét toernooi. Als je dan ziet dat we ook nog de halve finale haalden… In het leven is er altijd wel iets dat erger is, maar voor mij, op dat moment, was het mentaal zwaar. Een rampseizoen.” De Jong zou, mede door zijn in april opgelopen enkelblessure, ruim een jaar niet in actie komen voor het Nederlands elftal. Een zere enkel hield hem ook tijdens de interlandperiodes voorafgaand aan het eindtoernooi in Duitsland aan de kant. In november was hij eindelijk weer van de partij. De Jong had een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Hongarije in de Nations League (4-0) winst. Oranje plaatste zich in die wedstrijd voor de kwartfinales van de Nations League, waarin Spanje in maart de tegenstander is.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Guardiola wil profiteren van financiële problemen oude liefde Barcelona'

Pep Guardiola zou met Manchester City weleens kunnen gaan profiteren van de financiële problemen van zijn vroegere werkgever Barcelona.