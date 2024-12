Fans van FC Barcelona krijgen dan tóch geweldig nieuws te horen over topaankoop

De kans is weer een stuk groter dat in en na januari 2025 nog bij FC Barcelona speelt. Vanwege de financiële problemen van de Catalaanse club en inmenging van de Spaanse rechtbank leek het mis te gaan, maar de president van de club, Joan Laporta, heeft een oplossing bedacht.

Olmo werd na een bijzonder sterk EK afgelopen zomer overgenomen van RB Leipzig voor een bedrag van zo'n 55 miljoen euro. In LaLiga scoorde de aanvallende middenvelder/buitenspeler vervolgens vijf keer in slechts zeven basisoptredens. Daarmee toont Olmo zich een goede versterking voor de huidige nummer drie van de Spaanse competitie.

Toch is er al een tijd twijfel of Olmo ook na de winterstop nog in Catalonië speelt. FC Barcelona heeft financiële problemen en moet een oplossing vinden om de Spanjaard in te kunnen schrijven. De Spaanse rechtbank bemoeit zich er overigens mee en wees afgelopen vrijdag een verzoek van de topclub af. Laporta ging toen een ander plan verzinnen en lijkt dat met succes te hebben gedaan.

Zo deelt MARCA op zondag dat FC Barcelona een overeenkomst heeft gesloten om de VIP-boxen in Camp Nou te verkopen, en wel voor 100 miljoen euro. Dat zou de financiële ruimte opleveren om Olmo en Pau Víctor, deze zomer gepromoveerd naar de hoofdmacht, ook na de winterstop in actie te laten komen. Beide voetballers namen zondag dan ook 'gewoon' deel aan de training van Los Blaugranes. 4

