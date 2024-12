Ignacio Fernández de Senespleda bezorgt FC Barcelona dramatisch nieuws: club heeft nog een paar dagen

FC Barcelona moet serieus vrezen dat het na de jaarwisseling geen beroep meer kan doen op . De Catalanen telden afgelopen zomer nog 55 miljoen euro neer voor de komst van de spelmaker, maar konden hem enkel voor de eerste seizoenshelft inschrijven. De rechtbank heeft het hoger beroep van FC Barcelona vrijdag afgewezen, wat vooralsnog betekent dat Olmo zijn inschrijving wordt stopgezet en hij zijn laatste wedstrijd voor de club al heeft gespeeld. De huidige nummer drie van Spanje heeft nog maar een paar dagen om Olmo alsnog speelgerechtigd te krijgen.

FC Barcelona betaalde afgelopen zomer liefst 55 miljoen euro aan RB Leipzig om Olmo terug naar Catalonië te halen. De aanvallende middenvelder doorliep een deel van zijn opleiding bij de Catalaanse grootmacht, maar wist op jonge leeftijd niet door te breken in de hoofdmacht. Na avonturen bij Dinamo Zagreb en RB Leipzig keerde hij afgelopen zomer terug bij FC Barcelona, nadat hij zich met Spanje in Duitsland had gekroond tot Europees kampioen. Olmo heeft vanwege blessureleed lang niet alles kunnen spelen, maar was met zes doelpunten in vijftien wedstrijden wel al belangrijk voor zijn ploeg.

Rechter oordeelt keihard

Artikel gaat verder onder video

De grote vraag is of hij in de tweede seizoenshelft van waarde kan blijven voor FC Barcelona. De Catalanen konden Olmo, evenals de van Girona overgekomen Pau Victor, afgelopen zomer enkel inschrijven voor de eerste helft van de competitie. Ze maakten daarbij gebruik van de regelgeving van La Liga die het mogelijk maakt om extra salarisbudget te mogen gebruiken als een speler langdurig geblesseerd raakt. In dit geval ging het om de Deense verdediger Andreas Christensen. Die regel vervalt echter per 1 januari, waardoor zowel Olmo als Victor voorlopig zijn laatste competitiewedstrijd voor FC Barcelona heeft gespeeld.

© Imago

De club moet inmiddels vrezen dat er helemaal geen beroep meer kan worden gedaan op Olmo. “De inschrijving van Dani Olmo in La Liga wordt stopgezet tot het einde van het seizoen. Rechter Ignacio Fernández de Senespleda, hoofd van de Rechtbank van Koophandel 10 van Barcelona, maakte het bevel deze vrijdag openbaar en verleende niet de voorlopige maatregel om de spelmaker van Barça te registreren”, zo schrijft Mundo Deportivo. FC Barcelona heeft daardoor nog maar een paar dagen om Olmo alsnog speelgerechtigd te krijgen. Volgens Mundo Deportivo spant de club maandag 30 december een nieuwe rechtszaak aan tegen La Liga in een poging Olmo alsnog in te kunnen schrijven. “Het argument dat Barça zal gebruiken is dat alle registratieregels ongeldig zijn omdat ze worden gereguleerd door een organisatie die zij niet competent achten”, zo leest het.

Transfervrij vertrek?

De beslissing van de rechter volgt een paar dagen na een hoorzitting, waar advocaten van FC Barcelona en La Liga aanwezig waren om ‘argumenten naar voren te brengen’ naar aanleiding van de rechtszaak die was aangespannen door de grootmacht. “Barça had er vertrouwen in dat de uitspraak gunstig zou zijn en de registratie van Dani Olmo mogelijk zou maken, maar uiteindelijk was dit niet het geval”, zo schrijft het medium. Eerder deze maand werd duidelijk dat Olmo door een clausule in zijn contract transfervrij mag vertrekken bij FC Barcelona als het de club niet lukt om hem ook voor de tweede helft van de competitie in te schrijven. Volgens Britse media houdt Manchester City de situatie nauwlettend in de gaten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Messi noemt drie Nederlanders in rijtje met belangrijkste FC Barcelona-figuren, maar vergeet goede vriend

Lionel Messi draagt weliswaar al ruim drie jaar niet meer het shirt van FC Barcelona, maar hij is de club en de supporters natuurlijk nog niet vergeten.