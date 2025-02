De Jong krijgt zeer positieve boodschap van Flick na afloop van zege op Vallecano

lijkt voorlopig op een basisplaats te kunnen rekenen bij FC Barcelona, zo valt op te maken uit de woorden van Hansi Flick na de nipte zege op Rayo Vallecano (1-0). De Oranje-international kreeg de afgelopen weken de voorkeur boven en de Duitse trainer lijkt niet van plan hiervan af te wijken.

Nadat De Jong in oktober weer terugkeerde van zijn enkelblessure, had de middenvelder moeite om zijn oude niveau weer terug te vinden. Hij moest het regelmatig doen met korte invalbeurten, waarin hij weinig indruk wist te maken. Dat kwam de middenvelder op de nodige kritiek te staan van de fans van Barcelona én de Spaanse media. De afgelopen weken lijkt het echter weer een stuk beter te gaan voor De Jong. In de vijf competitieduels sinds de jaarwisseling begon hij vier keer in de basis, terwijl hij ook in twee bekerduels en een Champions League-wedstrijd aan de aftrap verscheen.

Doordat De Jong weer regelmatig een basisplaats heeft bij Barça, is Casadó het kind van de rekening. De 21-jarige Spanjaard maakte bij absentie van zijn Nederlandse concurrent veel minuten, maar moet het de laatste duels vaker doen met een plek op de bank en korte invalbeurten. Na afloop van de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano, waarin de Catalanen de koppositie overnamen van Real Madrid, ging Flick in op de concurrentiestrijd tussen de twee middenvelders.

“Casa heeft niets fout gedaan, dat heb ik ook tegen hem gezegd”, legt de trainer uit op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. “Maar op dit moment is dit de situatie, omdat Frenkie het erg goed doet”, verklaart hij de reserverol van Casadó. Flick stelt dat De Jong met name in balbezig erg goed speelt, wat precies is wat zijn ploeg momenteel nodig heeft. “Op dit moment is het dus zo dat Frenkie start, maar Casa doet het ook goed. Het is niet zo dat als iemand speelt, het een beslissing tegen iemand anders is. Iedereen speelt zijn rol”, besluit hij. Het lijkt er dus sterk op dat De Jong ook de komende periode ‘gewoon’ op een basisplaats kan rekenen bij de Catalanen.

