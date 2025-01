Frenkie de Jong ziet concurrent mogelijk vertrekken, maar is afhankelijk van inschrijvingen

Het wel of niet kunnen inschrijven van en Pau Victor door FC Barcelona voor de tweede seizoenshelft heeft ook gevolgen voor . Mochten de Catalanen er alsnog in slagen om Olmo en Victor speelgerechtigd te krijgen voor het tweede deel van de competitie, dan vertrekt naar Girona. Dat meldt Sport op basis van berichtgeving door journalist Nil Solà althans. Dat zou een concurrent minder betekenen voor De Jong, die het momenteel erg moeilijk heeft bij FC Barcelona.

De Catalanen namen García in de zomer van 2021 transfervrij over van Manchester City. De verdediger had al een verleden bij FC Barcelona en na een goede ontwikkeling in Engeland werd er dan ook veel van zijn terugkeer verwacht, maar onomstreden is hij eigenlijk geen moment geweest. FC Barcelona verhuurde hem vorig seizoen al uit aan Girona, waar hij een koppel vormde met Daley Blind. Met Girona won García twee keer van FC Barcelona en eindigde hij op een zeer knappe derde plaats. Hij keerde na het seizoen echter terug bij naar FC Barcelona en ging dus niet met Blind - en uiteindelijk ook Donny van de Beek en Arnaut Danjuma - de Champions League in.

Voorkeur boven De Jong

Bij FC Barcelona had García ondanks de blessures van Ronald Araújo en Andreas Christensen weinig perspectief. De verdediger verscheen in september weliswaar in vier opeenvolgende competitieduels aan de aftrap, maar fungeerde in die wedstrijden als meest controlerende middenvelder. Op die positie viel hij ook in tegen Atlético Madrid in de laatste speelronde voor de winterstop. Trainer Hans-Dieter Flick gaf García de voorkeur boven De Jong, waardoor de Nederlander voor de tweede competitiewedstrijd op rij geen minuten zou maken. García lijkt zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona echter te hebben gespeeld.

Mocht het FC Barcelona lukken om Olmo en Victor - en dat is nog maar zeer de vraag - alsnog in te schrijven voor het tweede deel van de competitie, dan maakt García definitief de overstap naar Girona. De club van Blind, Van de Beek en Danjuma zou ‘heel optimistisch’ zijn dat de deal snel kan worden afgerond. Een transfer van García naar Girona is meer dan welkom voor FC Barcelona, dat naar verluidt een bedrag van om en nabij de tien miljoen euro tegemoet kan zien. García heeft bij FC Barcelona nog een contract tot de zomer van 2026. Hij kwam tot op heden 83 keer in actie voor de Catalaanse grootmacht, waarmee hij in het seizoen 2022/23 kampioen werd én de Supercup won. Girona speelde vooralsnog negentien interlands voor Spanje.

