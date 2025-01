Opvallend moment tussen Flick en De Jong gaat viraal, Spaans medium trekt conclusie over Duitse trainer

had zaterdagavond voor het eerst sinds lange tijd weer een basisplaats bij FC Barcelona. De veelbesproken middenvelder verscheen aan de aftrap van het bekerduel met UD Barbastro (0-4 winst) en maakte de negentig minuten vol. Spaanse media zijn voorzichtig positief over het optreden van De Jong, maar op social media heeft men het vooral over een opvallend onderonsje met zijn trainer Hans-Dieter Flick.

De Jong houdt de gemoederen al tijden bezig bij FC Barcelona. De middenvelder maakte begin oktober zijn rentree na maandenlang aan de kant te hebben gestaan met een enkelblessure, maar is er tot op heden niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. De Spaanse media bespreken de situatie van De Jong vrijwel dagelijks, niet in de laatste plaats omdat zijn contract over anderhalf jaar afloopt en het er momenteel weinig weg van heeft dat er snel een akkoord wordt bereikt over een nieuwe overeenkomst. In gesprek met Voetbal International ging De Jong in op zijn contractsituatie, maar ook zijn doelen voor het nieuwe jaar.

Eén daarvan is meer speelminuten. De Jong leek de voorbije periode op een zijspoor te zijn beland. In de laatste twee competitiewedstrijden voor de winterstop kwam hij helemaal niet in actie. Hij mocht zich wel warmlopen van Flick, maar een invalbeurt zat er niet in. Zaterdagavond verscheen hij dus eindelijk weer een keer aan de aftrap, voor het eerst sinds 10 november. De Spaanse media zijn redelijk positief over het optreden van De Jong. “De Nederlander begon wat onnauwkeurig, maar kwam gaandeweg in vorm en leverde naast een aantal goede verticale sprints ook een goede voorzet in het strafschopgebied, die leidde tot de 0-1 van Eric García. In de tweede helft kwam hij minder in beeld”, zo schrijft Sport, dat zijn optreden desalniettemin beoordeelt met een 7.

Positie De Jong blijft een raadsel

Flick greep het bekerduel aan om te rouleren. De Jong was een van de spelers die een kans kreeg om zich vanaf het begin te laten zien. “De Jong was een van de spelers die vrijer speelde tegen Barbastro”, zo schrijft Mundo Deportivo. “Hij wisselde af tussen het nieuw leven inblazen van het spel door terug te vallen om te bal te ontvangen en het helpen om de bal weg te krijgen met aanvallen vanaf de tweede lijn”, zo zag de sportkrant, die wel met één vraag blijft zitten. “Zijn ideale positie onder Flick blijft een mysterie”, zo klinkt het. De Jong was op papier een van de controlerende middenvelders, maar dook ook regelmatig op rond het strafschopgebied. Hij lijkt zich in de tweede seizoenshelft te moeten gaan richten op een van de aanvallende posities op het middenveld. Marc Casadó was voor de winterstop immers een revelatie en onomstreden op de plek die jarenlang Sergio Busquets zijn eigendom was.

Opvallend moment tussen Flick en De Jong

Hoewel De Jong onder Flick lang wegkwijnde op de reservebank, lijken de twee een uitstekende relatie met elkaar te onderhouden. Dat blijkt wel uit beelden die rondgaan na afloop van het bekerduel tussen Barbastro en FC Barcelona. De Jong had na het laatste fluitsignaal zijn shirt weggegeven aan een tegenstander. “Na de wedstrijd zag Hansi Flick dat De Jong het koud had en deed hij zijn jas om bij de voetballer. Frenkie droeg de jas vervolgens trots over het hele veld en gaf hem na een tijdje gekscherend weer terug aan de manager”, zo schrijft het account Barça Universal bij de beelden. Ook het medium Diario AS besteedt aandacht aan het moment. “Als Flick iets heeft laten zien, dan is het wel dat hij op zijn voeten is geland”, zo klinkt het.

After the match against Barbastro, Hansi Flick saw that Frenkie de Jong was cold, and put his coat on the player.



Frenkie then proudly wore the coat throughout the field, jokingly offering it back to the manager after a while. pic.twitter.com/qrEOvRCxWp — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 4, 2025 Flick x Frenkie 🫂pic.twitter.com/EKwum1jtGe — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 4, 2025

