‘Spaanse sterren dreigen met staking voor Nations League-tweeluik met Oranje’

De Spaanse internationals van FC Barcelona hebben bij de Spaanse bond gedreigd het tweeluik met het Nederlands elftal in de Nations League in maart over te slaan, zo weet het Catalaanse 3Cat. De spelers zouden ontstemd zijn over het feit dat in de tweede seizoenshelft niet mocht worden ingeschreven door Barcelona.

De soap rondom de inschrijving van Olmo houdt de gemoederen in Spanje flink bezig. De zomeraanwinst van Barcelona kon voor de eerste helft van het seizoen wel worden ingeschreven, maar door de financiële problemen was dit voor de tweede seizoenshelft niet gelukt. De Catalanen voldeden niet aan de zogenaamde 1:1 regel, waardoor alle aankopen goedgekeurd moeten worden door LaLiga. Vorige week maakte de competitie bekend dat de inschrijving niet doorging.

Hoewel Barça na de verkoop van de vipboxen in het vernieuwde Camp Nou wel aan de regel voldeed, blokkeerden LaLiga en de Spaanse bond de inschrijving nog steeds, waarop de Catalanen naar de rechter stapten. Woensdag meldden verschillende Spaanse media dat Olmo toch ingeschreven kan worden voor de tweede seizoenshelft.

De spelers van Barcelona zijn verre van gelukkig met de gang van zaken rondom de inschrijving van Olmo. Volgens 3Cat hebben Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Pau Cubarsí, Fermin Lopez en Marc Casado namelijk allen bij de Spaanse bond aangegeven in maart te gaan staken als hun ploeggenoot niet ingeschreven zou worden. Bij een gebrek aan inschrijving zou Olmo volgens het medium ook niet mogen spelen voor de Spaanse nationale ploeg. In solidariteit zouden zijn ploeggenoten zich dan met lichte blessures afmelden bij La Roja.

Barça-sterren waarschijnlijk wel beschikbaar tegen Oranje

Nu de inschrijving van Olmo bij Barcelona toch goed lijkt te komen, heeft het er alle schijn van dat bondscoach Luis de la Fuente in maart toch over de spelers van de Catalaanse topclub kan beschikken. Spanje neemt het dan in de kwartfinales van de Nations League op tegen Oranje. Op 20 maart staat de wedstrijd in De Kuip op het programma, terwijl drie dagen later de return in Valencia wordt gespeeld.

