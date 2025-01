Hoe Matthijs de Ligt keer op keer een negatieve hoofdrol opeist sinds Ajax-vertrek

Het was zondag weer eens zo ver: kreeg een voorzet ‘ongelukkig’ op de arm en veroorzaakte een penalty bij Manchester United. Het is de zoveelste keer dat de Nederlander een negatieve hoofdrol opeist sinds zijn vertrek bij Ajax, waardoor FCUpdate besloot om in de boeken te duiken. Een overzicht van fouten waarmee De Ligt zijn ploeg – al dan niet ongelukkig – benadeeld heeft.

De Ligt brak in 2017 door in de hoofdmacht van Ajax en ontwikkelde zich als een komeet. Niet voor niets sleepte de centrale verdediger de prestigieuze Golden Boy Award in de wacht. Een bizar sterke ontwikkeling in Amsterdam leverde hem in 2019 een verdiende overstap naar Juventus op. Zeven jaar later – en vele negatieve hoofdrollen verder – speelt De Ligt bij Manchester United. Ongelukkige momentjes beginnen een vervelende kwestie te worden voor de 25-jarige verdediger.

Drie fouten bij Juventus-debuut

De Ligt maakte op 31 augustus 2019 zijn officiële debuut bij Juventus, tegen Napoli. De Oude Dame keek in die wedstrijd tegen een 3-0 voorsprong aan, maar zag de tegenstander door liefst drie foutjes van De Ligt terugkomen tot 3-3. Gelukkig voor de Nederlander werd de eindstand in blessuretijd bepaald op 4-3 voor zijn ploeg.

Een aantal weken later begonnen de handsballen van De Ligt zich in rap tempo op te volgen. De verdediger was ongelukkig tegen Juventus, Bologna, Lecce, terwijl hij een week later wéér een bal op de arm kreeg in de zestien. Dit keer werd er echter géén strafschop voor toegekend. Vervolgens maakte De Ligt ook hands in het shirt van het Nederlands elftal tegen Duitsland, waarna een penalty het gevolg was.

Pfoeh! Kan iemand die magneetjes uit de arm van Matthijs de Ligt halen? 😰 Dit keer blijft het gelukkig onbestraft!#TORJUV #DeLigt #ziggosport pic.twitter.com/3VzF7aAKAb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2019

Ook in 2020 (namens Juventus tegen Torino) en in 2022 (namens Juventus tegen AS Roma) veroorzaakte hij een penalty. De Ligt gaf tussen die jaren niet alleen strafschoppen weg met handsballen, maar ook 'gewoon' met overtredingen. In 2021 was hij verantwoordelijk voor een weggegeven strafschop door deze overtreding. In 2022 weer mis, toen de Nederlander andermaal een strafschop veroorzaakte. Een paar weken later schutterde hij ook in de Champions League en maakte hij een cruciale fout tegen Villarreal: "Die fout is bijna niet te bevatten. De Ligt ziet het allemaal gebeuren, maar doet niets. Echt zonde, want hij speelde een heel goede wedstrijd. Maar dit is een cruciale fout en hij is medeverantwoordelijk. De onderlinge afstanden moeten kloppen", was Dirk Kuijt genadeloos.

De Ligt verantwoordelijk voor Oranje-uitschakeling

Veel Nederlanders zullen de achtste finale van het EK 2021 tegen Tsjechië nog niet vergeten zijn. In die wedstrijd maakte De Ligt een ongelukkige handsbal, waardoor hij met rood van het veld werd gestuurd. Oranje verloor het duel mede daardoor en moest afscheid nemen van een teleurstellend eindtoernooi.

Na het ongelukkige EK krabbelde De Ligt wat op en kreeg hij complimenten vanuit de Italiaanse media. Niet voor niets was Bayern München overtuigd geraakt van de kwaliteiten van De Ligt. De Nederlander maakte in 2022 de overstap naar Der Rekordmeister.

© Imago

De Ligt bij Bayern München

De Ligt kende geen goede start bij Bayern. Op 10 september gaf hij zijn eerste strafschop weg, tegen VfB Stuttgart. De Nederlander kende weliswaar een aantal ongelukkige momentjes, maar krabbelde uitstekend op. Hij maakte zelfs het mooiste doelpunt van het seizoen en ontving een prestigieuze prijs.

Ondanks een prima eerste seizoen, belandde De Ligt in het tweede Bayern-jaar op de reservebank. Hoewel hij weinig fatale fouten maakte, mocht hij aan het einde van het seizoen vertrekken naar Manchester United.

© Imago

Ongelukkige start in Engeland

Erik ten Hag haalde De Ligt in de transferzomer op voor een bedrag van maximaal vijftig miljoen euro. De eerste negatieve hoofdrollen vonden al snel plaats, in de wedstrijd tegen FC Porto (3-3). Een paar weken later verspeelde Manchester United een punt dankzij een (ongelukkig) weggegeven strafschop van De Ligt.

Vlak daarvoor - in september - kende de verdediger een desastreuze interlandperiode met Oranje, dankzij fouten tegen Bosnië-Herzegovina en Duitsland.

Bekend strafschopprobleem keert terug

Afgelopen zondag, tegen Liverpool, veroorzaakte De Ligt een penalty, die benut kon worden door Mohamed Salah. De bal ging op de stip omdat De Ligt, voor het eerst sinds 2022, hands maakte in de zestien.

😮 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐫𝐩𝐨𝐨𝐥 𝐝𝐫𝐚𝐚𝐢𝐭 𝐡𝐞𝐭 𝐨𝐦! Matthijs de Ligt maakt hands, en Mohamed Salah schiet de penalty maar nét binnen 👀#ViaplayVoetbal #LIVMNU — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 5, 2025

Hoewel De Ligt door de jaren heen te maken heeft gehad met enkele ongelukkige momenten, blijft hij een speler met potentie. Zijn talent wordt keer op keer erkend door topclubs, wat blijkt uit zijn overstappen naar Europese grootmachten als Juventus, Bayern München en Manchester United.