Horrorwedstrijd voor Matthijs de Ligt, die zich wéér laat slachten door Samu Omorodion

zag er al slecht uit bij de 2-2 die Manchester United donderdagavond incasseerde tegen FC Porto en ook bij de 3-2 van de Portugezen gaat de Nederlandse verdediger niet vrijuit.

Aanvankelijk ging het United voor de wind in de Europa League-wedstrijd tegen FC Porto, want dankzij doelpunten van Rasmus Højlund en Marcus Rashford verschafte United zichzelf binnen twintig minuten een comfortabele 0-2 voorsprong. De thuisploeg kwam echter nog voor rust langszij via Pepê en Samu Omorodion. Bij de 2-2 van Omorodion liet De Ligt zich in de lucht kloppen.

Kort na rust moest United zelfs de 3-2 slikken en opnieuw vertolkte De Ligt een negatieve hoofdrol. Pepê kwam aan de rechterkant van het veld in balbezit op de helft van Untied, waarna de buitenspeler van FC Porto werd opgepakt door Lisandro Martínez. De Ligt volgde Omorodion in de as van het veld, maar liet zich kinderlijk eenvoudig in de luren leggen door een loopactie van de spits, die van dichtbij scoorde na een lage voorzet van Pepê.