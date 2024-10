Rampscenario voor Erik ten Hag, die in de steek wordt gelaten door Matthijs de Ligt

Erik ten Hag heeft opnieuw een lastige avond met Manchester United. De Engelse grootmacht beleefde donderdagavond op bezoek bij FC Porto in de Europa League aanvankelijk een voortvarende start, maar heeft zichzelf inmiddels toch weer in de nesten gewerkt.

De druk is Ten Hag is gigantisch na de matige seizoensstart die de trainer beleeft met United. Tegen FC Porto ging het de Nederlandse oefenmeester aanvankelijk voor de wind, want dankzij doelpunten van Rasmus Højlund en Marcus Rashford verschafte United zichzelf binnen twintig minuten een comfortabele 0-2 voorsprong.

United gaf de voorsprong echter nog voor rust uit handen. De 1-2 kwam na 27 minuten voetballen op naam van Pepê. De aanvaller van FC Porto reageerde bij een rebound attenter dan Lisandro Martínez, nadat Noussair Mazraoui zich in de lucht had laten kloppen door Samu Omorodion.

Kort erna nam Omorodion zelf de 2-2 voor zijn rekening. Ditmaal vertolkte De Ligt een negatieve hoofdrol. De Oranje-international verdedigde eerst matig bij een hoge bal en liet zich vervolgens in het luchtduel kloppen door Omorodion.

Online klinkt er veel kritiek op United, onder andere van oud-voetballer Joey Barton. “De verdediging en keeper van Manchester United zijn vreselijk. Hoeveel hebben ze uitgegeven aan deze clowns? Als trainer leef je van de spelers die je haalt. Erik ten Hag is een dode man”, schrijft Barton onder meer op X.