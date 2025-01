De Ligt maakt de fout die hij al zó vaak beging en rent achter de scheidsrechter aan

heeft een strafschop veroorzaakt in de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United. De Nederlandse verdediger van Manchester United beging halverwege de tweede helft een handsbal en werd daarvoor bestraft. Liverpool benutte de penalty en kwam op een 2-1 voorsprong.

Scheidsrechter Michael Oliver deed in eerste instantie niets, toen De Ligt een kopbal van Diogo Jota met de arm beroerde. Maar op advies van zijn videoscheidsrechter ging Oliver toch naar de kant om de beelden te bekijken.

De Ligt rende achter Oliver aan om op hem in te praten, maar het mocht niet baten. Oliver wees naar de penaltystip. Mohamed Salah schoot raak in de rechterhoek, al zat doelman André Onana nog wel dicht bij de bal.

Zoveelste handsbal De Ligt

Voor De Ligt was het zeker niet de eerste ongelukkige handsbal in zijn carrière. De achtste finale van het EK 2021 tegen Tsjechië, waarin hij een rode kaart kreeg, achtervolgt hem bijvoorbeeld nog steeds. In 2019 maakte hij hands in drie opeenvolgende competitieduels bij Juventus én met Oranje in een duel met Duitsland. Ook in 2020 (namens Juventus tegen Torino) en in 2022 (namens Juventus tegen AS Roma) veroorzaakte hij zo een penalty.

😮 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐫𝐩𝐨𝐨𝐥 𝐝𝐫𝐚𝐚𝐢𝐭 𝐡𝐞𝐭 𝐨𝐦! Matthijs de Ligt maakt hands, en Mohamed Salah schiet de penalty maar nét binnen 👀#ViaplayVoetbal #LIVMNU — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 5, 2025

