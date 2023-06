Matthijs de Ligt pakt na afloop van het seizoen nog prestigieuze prijs in de Bundesliga

Matthijs de Ligt heeft na afloop van het seizoen nog een mooie prijs op zijn naam geschreven. De verdediger van Bayern München won namelijk de bokaal voor het mooiste doelpunt van het seizoen. Zijn treffer op bezoek bij Freiburg werd gekozen tot de mooiste van het voetbaljaar.

Bayern ging op 8 april van dit jaar op bezoek bij het Freiburg van doelman Mark Flekken, die inmiddels bij Brentford speelt. Daar werd uiteindelijk een minimale 0-1 overwinning uit het vuur gesleept. Dat was voor een groot gedeelte te danken aan De Ligt. De verdediger zorgde met een geweldige uithaal voor het enige doelpunt van de middag. Die treffer bleek belangrijk in de titelstrijd.

De ploeg van De Ligt greep op de slotdag van de Bundesliga namelijk alsnog de titel in de Bundesliga. Zodoende bleek de rake knal van de Nederlander in Freiburg andermaal cruciaal te zijn. De 23-jarige ex-Ajacied speelde in totaal 43 wedstrijden tijdens zijn eerste seizoen voor Bayern. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en een assist. Hij ligt nog tot medio 2027 vast in de Allianz Arena.