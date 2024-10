Erik ten Hag pijnlijk onderuit, nadat Matthijs de Ligt in minuut 90 een strafschop weggeeft

Manchester United heeft zondagmiddag verloren van West Ham United. United was, zeker in de eerste helft, veel beter dan de ploeg uit Londen, maar verloor na een dubieuze ingreep van de VAR alsnog: 2-1. Crysencio Summerville scoorde ruim een kwartier voor West Ham en dacht de winnende gemaakt te hebben. Vlak daarna echter scoorde Casemiro op aangeven van Joshua Zirkzee de gelijkmaker. De VAR gooide echter roet in het eten door Jared Bowen de gelegenheid te geven van elf meter de winnende te maken.

De ploeg van Erik Ten Hag won pas vier van de dertien officiële duels dit seizoen tot nu toe en was dus gebrand om de zege op Brentford van vorige week een goed vervolg te geven. Zirkzee moest genoegen nemen met een plek op de bank, Rasmus Højlund werd in de spits geposteerd door Ten Hag. Matthijs de Ligt stond wel in de basis, waar Kobbie Mainoo nog steeds ontbrak. Hij was één van de maar liefst negen geblesseerde selectiespelers bij United. Bij West Ham United startte zomeraankoop Summerville op de bank.

In tegenstelling tot veel duels van Manchester United begon de ploeg fris en gretig ogend aan de wedstrijd. Manchester had veelvuldig de bal, gaf geen kans weg en creëerde veel kansen. Deze waren echter niet besteed aan Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Casemiro en Bruno Fernandes. De allergrootse kans van de eerste helft kwam op naam van Diogo Dalot. Hij passeerde de uitgekomen doelman Lukasz Fabianski en kon de bal in het lege doel plaatsen. De Portugees kreeg het echter voor mekaar om de bal over te schieten, waardoor de ruststand 0-0 was.

Na rust was Manchester United een stuk minder dominant. West Ham had het verdedigend voor elkaar en wist aanvallend steeds dreigender te worden. Onder andere door het inbrengen van Summerville meteen na rust. Terwijl United steeds verder weg zakte werd Wet Ham steeds sterker. In de 74e minuut kwam de thuisploeg op voorsprong. Invaller Danny Ings wilde een voorzet van Jared Bowen op doel schieten, maar raakte de bal helemaal verkeerd. Met die mislukte poging bezorgde hij de bal bij Summerville, die al glijdend de bal bij de tweede paal binnen tikte: 1-0.

Zeven minuten later was het alweer gelijk. Amad Diallo bracht de bal na een afgeslagen corner weer hoog in het strafschopgebied, waar Dalot de bal terug legde met zijn hoofd. De Portugees bereikte Zirkzee, die de bal richting doel kopte. Zo ver kwam het echter niet, want voor de bal daar was kopte Casemiro de bal weer naar de andere hoek, Fabianski kansloos latend: 1-1. In de 88e minuut kwam de Ligt in aanraking met Ings, die gretig naar de grond ging. De scheidsrechter zag er in eerste instantie niks in, maar de VAR wel. Na een uitgebreide check wees de scheidsrechter alsnog naar de stip. Bowen nam plaats achter de bal en liet Onana, die naar de goede hoek dook, kansloos: 2-1.

In de twaalf minuten extra tijd die volgde wist Manchester United niet meer te scoren. Door de zege komt West Ham op gelijke hoogte met United, dat maar niet op gang wilt komen dit seizoen. Komende woensdag speelt Manchester de achtste finale van de League Cup tegen Leicester City. Volgende week zondag staat de thuiswedstrijd tegen Chelsea op het programma.