Spaanse media melden groot nieuws over Dani Olmo en FC Barcelona

FC Barcelona gaat er volgens verschillende Spaanse media tóch in slagen om en Pau Víctor te registreren voor de tweede seizoenshelft. Het duo dreigde na de winter niet in actie te mogen komen voor de Catalaanse grootmacht omdat de club het door LaLiga vastgestelde salarisbudget (ver) overschrijdt.

Barcelona telde afgelopen zomer 55 miljoen euro neer om Spaans international Olmo over te nemen van RB Leipzig. Aanvaller Víctor kwam op zijn beurt voor een bescheidener bedrag (2,7 miljoen euro) over van streekgenoot Girona. Het financieel geplaagde Barcelona slaagde er uiteindelijk pas vlak voor de start van de competitie in om het duo in te schrijven. Daarbij werd gebruik gemaakt van de regels van LaLiga die voorschrijven dat een deel van de salarisruimte van een lang geblesseerde speler (in dit geval Andreas Christensen) mag worden aangewend om andere spelers te registreren. De inschrijving gold echter voor een half seizoen, deze winter werd de hernieuwde registratie van het duo afgewezen door de bevoegde instanties en werden beiden verwijderd uit de officiële Barcelona-selectie op de website van LaLiga.

In het geval van Olmo had dat rampzalige gevolgen kunnen hebben voor Barcelona. De middenvelder heeft namelijk een bepaling in zijn contract staan waardoor hij, in het geval dat Barcelona hem niet zou kunnen registreren, per direct transfervrij zou kunnen vertrekken. De club zou Olmo in dat geval wél zijn volledige contractduur (tot medio 2030) zijn overeengekomen moeten blijven betalen. Zover komt het volgens Spaanse media echter niet. Radiostation Cadena SER meldt dat de hogere Sportraad, waar Barcelona in beroep ging, een tijdelijke inschrijving van Olmo en Víctor gaat toekennen. De Raad houdt zelf tegenover de krant Mundo Deportivo vol dat er nog geen officieel besluit is genomen, maar een woordvoerder van de club zelf zegt tegenover dat medium 'dat het er goed uitziet'.

Het zou overigens gaan om een 'tijdelijke' registratie, die de Sportraad af zou gaan geven terwijl het bezwaarschrift van 52 pagina's dat Barcelona indiende verder wordt bestudeerd en getoetst. De Raad heeft drie maanden de tijd om een definitieve uitspraak te doen, tot die tijd zouden Olmo en Víctor 'gewoon' in actie mogen komen voor hun werkgever.

Olmo speelde sinds zijn komst vijftien officiële wedstrijden voor Barcelona. De middenvelder was daarin zes keer trefzeker en leverde eenmaal een assist bij een treffer van een ploeggenoot. Víctor kwam op zijn beurt tot zeventien wedstrijden, waarvan slechts eentje als basisspeler. Daarin was de 23-jarige aanvaller tweemaal trefzeker en leverde hij eveneens eenmaal een assist af.

