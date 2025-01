Frenkie de Jong beticht van liegen in interview met Martijn Krabbendam: hierover loog de Barcelona-middenvelder

gaf vorige week een openhartig interview aan Voetbal International. Süleyman Öztürk, huisanalist van het weekblad, ontdekte een ‘grote leugen’ in het verhaal van de middenvelder van Barcelona en het Nederlands elftal.

De Jong sprak met Martijn Krabbendam onder meer over de slepende enkelblessure die hem maandenlang aan de kant hield en uiteindelijk het EK met het Nederlands elftal kostte. Ook weidde hij zich uit over zijn huidige situatie bij Barcelona, waar De Jong betrekkelijk weinig aan spelen toekomt onder hoofdtrainer Hansi Flick. In de laatste twee competitiewedstrijden van Barcelona bleef De Jong negentig minuten op de bank.

Öztürk las het interview van De Jong met veel interesse. “Er is één deel van het interview waarin Frenkie de Jong zich niet uitsprak, niet wilde uitspreken of misschien een beetje loog”, zegt de journalist maandag in een video-item van Voetbal International. “Martijn Krabbendam vroeg hem of hij zich zorgen maakt, omdat hij nu al een tijdje op de bank zit. Frenkie de Jong zei dat hij zich geen zorgen maakte, omdat de trainer ook wel weet dat hij lang geblesseerd is geweest en nog fitter moet worden…”

“Toen dacht ik: dat is niet helemaal waar, Frenkie de Jong…”, stelt Öztürk, die benadrukt dat anderen op dit moment simpelweg de voorkeur krijgen van Flick. Volgens de journalist zijn Pedri en Marc Casadó onomstreden op het middenveld van Barcelona, terwijl De Jong met onder anderen Gavi, Dani Olmo en Fermín López moet strijden om de derde plek op het middenrif.

“Pedri en Casadó hebben gewoon hun kans gegrepen. Dat duo gaat Flick niet uit elkaar trekken, dus die twee spelen sowieso", vervolgt Öztürk. “En Frenkie gaat alleen spelen bij schorsingen, blessures of rust van die anderen. Frenkie de Jong is zeer intelligent: daar loog hij een beetje, of eigenlijk heel erg”, aldus Öztürk.

