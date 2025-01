Louis van Gaal verschijnt (opnieuw) opvallend in media: ‘Ben je er klaar voor?’

Louis van Gaal houdt de gemoederen bezig in de afgelopen dagen. Waar gister (maandag) een gerucht opdook over een nieuwe internationale klus bij Indonesië, deelt ESPN daags later een cryptische video van de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal.

Maandag werd bekend dat Patrick Kluivert de nieuwe bondscoach wordt van Indonesië. De topscorer aller tijden van Oranje gaat een meerjarig contract tekenen, al moet dit nieuws nog wel worden bevestigd. Marca wist te melden dat er nog een grote Nederlandse naam aansluit bij Indonesië, namelijk Van Gaal.

De Spaanse sportkrant beweerde dat de 73-jarige oud-trainer sportief directeur moet worden bij Indonesië, dat de ambitie heeft om zich te kwalificeren voor het WK van 2026. Wytse van der Goot van Ziggo Sport deed navraag, en wist meteen te melden dat er weinig waar is van de geruchten.

Opvallende Louis van Gaal-video duikt op

Hoewel de perikelen rondom Indonesië dus niet schijnen te kloppen, kunnen mensen wel degelijk een ander nieuwtje omtrent Van Gaal verwachten. ESPN deelt dinsdag een video van vijftien seconden op de socials, waarin de oefenmeester de woorden ‘ben jij er klaar voor’ uitspreekt. De video is een teaser over hetgeen wat op 8 januari (morgen) bekend zal worden.

