'FC Barcelona en Dani Olmo moeten alsnog vrezen: La Liga onderneemt stappen'

Er staat nog altijd een vraag achter de speelgerechtigdheid van en Pau Victor bij FC Barcelona. La Liga is het niet eens met het besluit van de Hoge Sportraad (CSD) en gaat dan ook in beroep, meldt onder meer Mundo Deportivo.

De soap omtrent Olmo houdt de gemoederen in Spanje flink bezig. FC Barcelona, dat al lange tijd met financiële problemen te maken heeft, kon de uitblinker van het Europees kampioenschap in Duitsland nog wel inschrijven voor de eerste seizoenshelft, maar dat leek in eerste instantie niet te lukken voor het restant van het voetbalseizoen.

Deze week oordeelde het CSD dat FC Barcelona in afwachting van het juridische onderzoek, dat naar verluidt enkele maanden in beslag zal nemen, 'gewoon' kan beschikken over Olmo en Victor. La Liga is het daar echter niet mee eens en voelt zich buitenspel gezet. De organisator van de Spaanse competitie overweegt dan ook om de stap naar de rechter te zetten.

Javier Tebas, voorzitter van La Liga, liet zich middels een statement op X al kritisch uit over het besluit van de CSD. Volgens hem wordt de regelgeving van La Liga bewust buiten beschouwing gelaten. De voorzitter hintte dan ook op vals spel. "Al enige tijd lijkt de CSD - en met name zijn president - het doel te hebben om de systemen van La Liga te ontmantelen. De president van de CSD lijkt maar naar één stem te luisteren, die niet het Spaanse profvoetbal vertegenwoordigt."

Diverse Spaanse clubs kwamen met statement

Atlético Madrid, Athlétic Club, RCD Espanyol, Real Valladolid, Valencia en Las Palmas kwamen na het besluit van de CSD zelfs met een statement. Daarin maakten ze hun ongenoegen duidelijk. De clubs spraken uit dat de financiële kaders niet van toepassing lijken op FC Barcelona, terwijl ze zelf ontzettend hun best doen om binnen de lijntjes te kleuren.

"De CSD heeft met zijn besluit La Liga en de RFEF (Spaanse voetbalbond, red.) ontmaskerd en in diskrediet gebracht. Het besluit veroorzaakt onzekerheid en bedreigt de principes van gelijkheid en rechtvaardigheid in de competitie", luidde de keiharde reactie van stadsgenoot Espanyol via de officiële kanalen.

