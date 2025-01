Spaanse media halen keihard uit naar 'dodelijke' De Jong: 'Beste speler van de tegenstander'

krijgt er na zijn invalbeurt voor FC Barcelona in het Supercopa-duel met Athlétic Club flink van langs in de Spaanse media. De 27-jarige middenvelder maakte in de ogen van de Spaanse pers geen goede beurt en wordt bovendien betiteld als 'een speler die de tegenstander altijd beter maakt'.

FC Barcelona wist in het King Abdullah Sports City stadion in het Saudische Jeddah met 0-2 te winnen van het Baskische Athlétic Club. Daarmee plaatste de ploeg van trainer Hansi Flick zich voor de finale van de Supercopa, waar de winnaar van het duel tussen Real Madrid en RCD Mallorca wacht.

De Jong kwam in de 73ste minuut als invaller in het veld en liet daarbij geen goede indruk achter. Pau Cubarsí speelde de Oranje-international niet lekker aan. De Jong draaide zichzelf vast en verloor de bal. Athletic kon vervolgens scoren, maar deze treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel.

De Spaanse media oordelen keihard over De Jong, zo bestempelt Mundo Deportivo het optreden van de oud-Ajacied als 'dodelijk'. "Hij kwam met frisse benen het veld in en was direct betrokken bij een gevaarlijke aanval. Maar daarna zakte Frenkie steeds verder weg", schrijft de krant. "Uiteindelijk maakte hij een grote fout, die leidde tot een doelpunt van Athletic. Gelukkig voor De Jong werd die goal afgekeurd wegens buitenspel. Later werd een schot van hem nog van de doellijn gered."

De Catalaanse sportkrant Sport heeft een nog harder oordeel voor De Jong en geeft de middenvelder een 4 als rapportcijfer voor zijn invalbeurt. "Afwezig", is de korte conclusie van het medium. "Door een fout van zijn kant die tot balverlies leidde, kwam Athletic bijna terug in de wedstrijd. De Jong werd echter gered door het feit dat Álvaro Djaló de bal nog aanraakte, waardoor er sprake was van buitenspel. De Jong moet zich beter concentreren. Later kreeg hij nog een kans voor open doel, maar zijn schot werd van de lijn gehaald door een verdediger"

'De Jong altijd de beste speler van de tegenstander'

In navolging van Mundo Deportivo en Sport schenkt ook AS klare wijn over De Jong en diens 'belachelijke' balverlies. "De Jong is altijd de beste speler van de tegenstander als hij het veld in komt. Dat liet hij ook zien toen hij de bal niet in een leeg doel wist te krijgen tegen Athletic. Dat moment bedekte de blunder die hij even daarvoor beging", is de pijnlijke conclusie van de krant. Het medium ziet in De Jong een speler zonder vertrouwen 'die de bal altijd inlevert als hij wordt gewaarschuwd, ongeacht waar hij is'.

