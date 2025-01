Yamal scoort bij rentree voor FC Barcelona, De Jong komt in slotfase goed weg

FC Barcelona heeft zich weten te plaatsen voor de finale van de Supercopa de España. In het King Abdullah Sports City stadion in het Saudische Jeddah wisten de Catalanen met 0-2 te winnen van Athlétic Club, mede door een treffer van , die terugkeerde na een blessure. In de slotfase van het duel kwam nog goed weg, nadat hij op eigen helft de bal verspeelde. Het doelpunt wat daarop volgde werd echter afgekeurd vanwege buitenspel.

Bij de ploeg van trainer Hansi Flick zaten Dani Olmo en Pau Victor 'gewoon' op de bank. De Hoge Sportraad in Spanje heeft laten weten dat Blaugrana de komende periode toch gebruik mag maken van beide spelers. Of het tweetal het seizoen in Spanje af mag maken is nog maar de vraag. Frenkie de Jong begon na zijn basisplaats van afgelopen weekend ook op de bank.

FC Barcelona begon goed aan het duel en kreeg via Raphinha al binnen tien minuten twee mogelijkheden om op voorsprong te komen. De eerste poging van de Braziliaan ging over, terwijl zijn slimme vrije trap in de tiende minuut werd gekeerd door Unai Simón. Na iets meer dan een kwartier was het dan toch raak voor FC Barcelona. Gavi kon eenvoudig binnenschuiven na een prachtige aanval via Raphinha, Pedri en Baldé: 0-1. Kort daarna verzuimde Barcelona om via Yamal de tweede treffer te maken. Op slag van rust kreeg Athlétic Club nog een dot van een kans via Iñaki Williams, die van dichtbij op Barcelona-doelman Wojciech Szczesny stuitte.

Na rust namen de Catalanen het heft weer in handen tegen de Basken. Raphinha was wederom bedrijvig, maar schoot na vijftig minuten recht in de handen van Simón. Kort daarna verdubbelde Barcelona de voorsprong wel in Jeddah. Yamal liep slim weg uit de rug van de verdediger, bleef kalm en schoot overtuigend raak in de korte hoek: 0-2. De jonge Spanjaard vierde zijn goal op een opmerkelijke manier: hij besloot het op dezelfde manier als Real Madrid-aanvaller Kylian Mbappé te doen. De wedstrijd definitief op slot gooien lukte niet, want Lewandowski miste enkele minuten na de tweede treffer een grote kans op de 0-3.

Een kwartier voor tijd mocht De Jong als invaller zijn opwachting maken en de Oranje-international leek zich op te mogen maken voor een spannende slotfase. In de 83ste minuut werd De Marcos weggestoken door Nico Williams en scoorde. De treffer kon echter niet gevierd worden, aangezien de vlag in de lucht ging voor buitenspel. Enkele minuten later leek de spanning alsnog terug in de wedstrijd. Pau Cabarsí speelde De Jong niet lekker aan, die zichzelf vastdraaide. Iñaki Williams werd vervolgens weggestoken en maakte de 1-2. Bij deze treffer was de vreugde opnieuw van korte duur, want na inmenging van de VAR werd de treffer geannuleerd vanwege buitenspel. In blessuretijd was de oud-Ajacied op weg om de 3-0 te maken, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. In de finale wacht FC Barcelona de winnaar van het duel tussen Real Madrid en RCD Mallorca.