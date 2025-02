'Aardbevingen' leiden tot onbegrip bij Real Madrid: 'Vinícius onderhandelt al anderhalf jaar over transfer'

blijft de gemoederen bij Real Madrid bezighouden. De Braziliaan was afgelopen dinsdag in de heenwedstrijd tegen Manchester City in de tussenronde van de Champions League opnieuw belangrijk voor zijn ploeg, maar in de Spaanse media gaat het vooral over zijn toekomst. Vinícius wordt inmiddels al tijden in verband gebracht met een overgang naar Saudi-Arabië. Volgens MARCA begonnen de onderhandelingen al in 2023 en zijn ze nog steeds ‘gaande’. Bij Real Madrid begrijpen ze naar verluidt weinig van de timing van de berichten over een mogelijke transfer en zouden ze een duidelijk standpunt hebben ingenomen.

Vinícius beleefde een moeizame start bij Real Madrid, maar de afgelopen jaren was hij de grote uitblinker in de ploeg van trainer Carlo Ancelotti. Zo bezorgde de Braziliaan Real Madrid in 2022 nog hoogstpersoonlijk de eindzege van de Champions League door in de finale tegen Liverpool de winnende treffer voor zijn rekening te nemen. Vinícius had in het afgelopen seizoen opnieuw een cruciaal aandeel in het succes in het miljardenbal. Zo was hij in de halve finale tweemaal trefzeker tegen Bayern München en besliste hij de finale tegen Borussia Dortmund (0-2).

De verwachting was dat het geweldige seizoen van Vinícius - waarin hij met 25 doelpunten en twaalf assists in veertig wedstrijden in alle competities heel belangrijk was in het winnen van de landstitel én Champions League - bekroond zou worden met de Ballon d’Or. De Braziliaan gold als grote favoriet voor het winnen van deze prestigieuze prijs, maar die ging uiteindelijk naar Manchester City-middenvelder Rodri. De ontgoocheling was enorm bij Real Madrid en Vínicius. De Koninklijke besloot uit solidariteit met zijn sterspeler de uitreiking in Parijs te boycotten. Op de prestaties van Vinícius heeft het mislopen van de Ballon d’Or niet heel veel invloed gehad. Hij staat in alle competities op zestien doelpunten en twaalf assists, al dateert zijn laatste treffer in LaLiga van 9 november jongstleden.

‘Onderhandelingen in volle gang’

Meer dan zijn verrichtingen binnen de lijnen gaat het in de Spaanse media over zijn toekomst. Vinícius heeft in Madrid nog een contract tot de zomer van 2027. Zijn laatste verlenging dateert van 31 oktober 2023. Hoewel hij dus nog beschikt over een tweeënhalfjaar lopend contract, nemen de geruchten over een vertrek uit de Spaanse hoofdstad toe. Radio MARCA wist woensdagavond nog te melden dat Saudi-Arabië ‘zeer serieus’ is over Vinícius en ‘dichter bij de speler komt’. “De Braziliaan is op de hoogte van alle bewegingen sinds dag één van de onderhandelingen die in 2023 vorm begonnen te krijgen en nog steeds gaande zijn. Volgens wat Radio MARCA en MARCA hebben kunnen ontdekken, was Vinícius tijdens de eerste bijeenkomst van datzelfde jaar een directe hoofdrolspeler. Hij ging persoonlijk met Saudi-Arabië om de tafel zitten om te luisteren naar het project dat ze hem aanbieden in een ontspanning gesprek van ongeveer vijftien minuten, waarin de nummer 7 van Real Madrid interesse toonde in de voorstellen, niet alleen economisch, maar ook sportief en persoonlijk.”

Volgens Radio MARCA was het doel van dat gesprek om Vinícius te overtuigen van ‘een veelbelovende toekomst die niet alleen op miljoenen gebaseerd is’. “Naast voordelige commerciële afspraken verleidden de Arabieren hem met het idee om ‘ambassadeur’ te zijn voor het WK dat in 2023 zal plaatsvinden.” Het Spaanse medium schrijft vervolgens dat de financiële bedragen werden ‘overeengekomen’ tijdens een tweede bijeenkomst ‘met een meer formeel karakter en op een veilige plaats’, naar verluidt in Praag. “In de Tsjechische hoofdstad, weg van de media-aandacht en op neutraal terrein, hadden de agenten van Vinícius een persoonlijke ontmoeting met de vicepresident van de Saudi Pro League, Saad Al Lazeez.” Vinícius zou in Saudi-Arabië een contract voor vijf seizoenen ter waarde van één miljard euro kunnen ondertekenen, wat neerkomt op een jaarsalaris van tweehonderd miljoen euro.

‘Geïnteresseerde club uit Saudi-Arabië bekend’

Radio MARCA kon woensdagavond nog niet melden om welke club uit Saudi-Arabië het zou gaan, maar een dag later schrijft MARCA dat Al-Ahli de mogelijke nieuwe bestemming van Vinícius is. De interesse van die club ging afgelopen zomer ook al rond. “De naaste omgeving van de speler is heel duidelijk dat dit een ongekend en onweerstaanbaar aanbod is, en maakte dit duidelijk aan de aanvaller toen bleek dat de Arabieren serieus waren. De duizelingwekkende cijfers en de aangeboden projecten hebben de speler doen nadenken over zijn toekomst”, zo klinkt het. “Ruim anderhalf jaar nadat we hoorden van het bod van meerdere miljoenen euro’s, zijn de banden tussen Saudi-Arabië en de speler nog steeds erg duidelijk. Zozeer zelfs dat zijn agent nog maar drie weken geleden naar het land in het Midden-Oosten afreisde.”

De leiding van Real Madrid begrijpt naar verluidt vooral niets van ‘het moment waarop al deze aardbevingen plaatsvinden’. “De missie is, net zoals bij andere gelegenheden, ervoor te zorgen dat dit geen invloed heeft op het team, noch op de prestaties van de Braziliaan in het beslissende deel van het seizoen”, zo schrijft MARCA. Real Madrid houdt zich verder heel ‘kalm’, zo klinkt het. Dat is volgens MARCA gebaseerd op het contract waarover Vinícius nog beschikt én de afkoopclausule van één miljard euro die in zijn huidige overeenkomst is opgenomen. “Real Madrid blijft standvastig in zijn standpunt dat iedereen die een speler wil contracteren die niet op de transferlijst staat, zich moet beroepen op de afkoopclausule.”

