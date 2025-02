Real Madrid kan transferrecord breken: 'Beste en duurste verdediger ter wereld'

Real Madrid ziet de komst van als een 'topprioriteit' voor de transferzomer, weet RMC Sport. Het is echter niet waarschijnlijk dat Arsenal wil meewerken aan het vertrek van de verdediger.

Real Madrid hoopt de achterhoede te versterken en ziet Saliba als de gedroomde kandidaat. Zijn club Arsenal beschouwt de Fransman echter als de beste verdediger ter wereld, nog beter dus dan Virgil van Dijk, en wil hem niet laten gaan. “In Londen wordt gefluisterd dat Saliba de duurste verdediger ooit wordt, als het toch tot een transfer komt.”

Artikel gaat verder onder video

Op dit moment is Josko Gvardiol de duurste verdediger aller tijden. Hij verkaste in 2023 voor negentig miljoen euro van RB Leipzig naar Manchester City. De 23-jarige Saliba heeft een contract tot medio 2027 bij Arsenal. Zijn eTV, ofwel verwachte transferwaarde, is volgens het model van FootballTransfers 79,5 miljoen euro.

Saliba maakte in 2019 voor dertig miljoen euro de overstap van Saint-Étienne naar Arsenal. Hij werd nadien verhuurd aan Saint-Étienne, OGC Nice en Olympique Marseille, maar is al enkele jaren niet meer weg te denken uit de verdediging van Arsenal. Hij droeg in 116 officiële wedstrijden het shirt van the Gunners.