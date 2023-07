Manchester City bereikt akkoord en maakt van Josko Gvardiol duurste verdediger ooit

Josko Gvardiol maakt de overstap van RB Leipzig naar Manchester City. Beide clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom, zo weet journalist Fabrizio Romano. Vermoedelijk gaat het om een recordsom voor een verdediger. Gvardiol zou woensdag al een deel van de medische keuring hebben doorlopen.

Romano meldde in een eerder stadium dat Manchester City een bod van negentig miljoen euro plus bonussen én een doorverkooppercentage had neergelegd. Met die transfersom zou Gvardiol de opvolger worden van Harry Maguire als duurste verdediger ooit. Maguire stapte in 2019 voor 87 miljoen euro over van Leicester City naar Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

De 21-jarige Gvardiol heeft een contract tot medio 2027 bij Leipzig. Hij werd ook gevolgd door Chelsea en werd in de winter nog in verband gebracht met Manchester United. De 21-voudig international van Kroatië speelde 87 officiële wedstrijden sinds hij in 2021 overkwam van Dinamo Zagreb. Toen betaalde Leipzig een kleine 19 miljoen euro voor de verdediger.

Benieuwd naar de top 10 duurste centrale verdedigers aller tijden? FootballTransfers zet ze op een rij.

Leipzig zag deze zomer met Dominik Szoboszlai (Liverpool, 70 miljoen euro) en Christopher Nkunku (Chelsea, 60 miljoen) al twee grote sterren vertrekken en wordt nu dus verder uitgekleed. Wel versterkte de Bundesliga-club zich met Loïs Openda, Christoph Baumgartner, Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald, El Chadaille Bitshiabu, Leopold Zingerle (transfervrij), Xavi Simons en Fábio Carvalho (beiden huur)