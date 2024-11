Real Madrid trekt zorgwekkende conclusie: 'Dit is niet de Mbappé die we aangetrokken hebben'

De transfer van werd gezien als dé grote deal van afgelopen zomer, maar van een gelukkig huwelijk is vooralsnog geen sprake. Voorzitter Florentino Pérez heeft er volgens Relevo bij trainer Carlo Ancelotti aangedrongen dat Mbappé zich nadrukkelijker gaat opwerpen als de leider van het elftal.

Na jaren van speculatie werd eerder dit jaar duidelijk dat Mbappé zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain niet zou gaan verlengen, maar zijn loopbaan zou gaan voortzetten bij Real, de regerend kampioen van Spanje én houder van de Champions League. Mbappé blijkt echter nog geen talisman voor succes: Real verloor in de Champions League al van LOSC Lille (1-0) én AC Milan (1-3) en staat in LaLiga tweede, op zes punten van het FC Barcelona van Frenkie de Jong, dat de eerste Clásico van het seizoen, in Bernabéu, omzette in een 0-4 overwinning.

Mbappé scoorde tot dusverre 'slechts' acht keer in zestien duels voor Real, maar eist vooralsnog niet de hoofdrol op die van hem verwacht wordt. Bovendien toont de Fransman niet het gehoopte leiderschap binnen de selectie: Relevo schrijft dat de momenteel geblesseerde Dani Carvajal de grote baas is in de kleedkamer, maar dat de rest van het elftal een zekere volwassenheid ontbeert. Met Toni Kroos en Nacho vertrokken afgelopen zomer twee spelers met aanzien binnen de selectie. De andere overgebleven leider van de groep, de 39-jarige Luka Modric, is niet langer verzekerd van speelminuten en daarom minder dominant aanwezig.

Voorzitter Pérez zou recent op trainingscomplex Valdedebas in gesprek met Ancelotti hebben gezegd dat 'dit niet de Mbappé is die hij heeft aangetrokken', en er bij de Italiaanse trainer op hebben aangedrongen dat de superster 'uit de schaduw moet stappen' en 'zo snel mogelijk de leider van het team moet worden'. Ancelotti zou zelf vinden dat leiderschap met daden, en niet met woorden, moet worden gedemonstreerd. Zodra Mbappé doorheeft dat hij meer zou moeten bijdragen aan het meeverdedigen en druk zetten bij balverlies, zal de spelersgroep hem vanzelf omarmen als nieuwe leider, zo luidt de verwachting van de Italiaan volgens Relevo.