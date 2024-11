Helder spreekkoor over Vinícius na hattrick, Mbappé wordt uitgefloten

Real Madrid heeft zich goed hersteld van de pijnlijke 0-4 nederlaag tegen Barcelona. De Koninklijke was zaterdag met 4-0 te sterk voor nummer vijf Osasuna, waardoor de achterstand op koploper Barcelona zes punten bedraagt. maakte een hattrick en werd toegezongen door het thuispubliek.

De eerste van de drie doelpunten van Vinícius viel in de 34ste minuut. De linksbuiten trok het zestienmetergebied binnen en plaatste de bal in de verre rechterhoek. Vier minuten voor de pauze verdubbelde Jude Bellingham de score, door de bal over de uitgekomen keeper Sergio Herrera te wippen na een dieptepass van Raúl Asencio.

Artikel gaat verder onder video

Na een uur spelen maakte Vinícius de 3-0, ditmaal na een assist van doelman (!) Andriy Lunin. Toen Lunin de bal uit de lucht plukte na een corner van Osasuna, stuurde hij Vinícius razendsnel de diepte in. Vervolgens maakte de aanvaller oog in oog met keeper Herrera geen fout. Met een schot van dichtbij bepaalde Vinícius de eindstand op 4-0.

Publiek juicht Vinícius toe

Het was voor de Braziliaan zijn twaalfde doelpunt van het seizoen en zijn vierde sinds hij tien dagen geleden de Ballon d’Or misliep. “Balón de Oro, Vinícius Balón de Oro”, scandeerde het Santiago Bernabéu dan ook na de 4-0. Vinícius werd niet veel later gewisseld onder luid applaus, waarna Real Madrid de wedstrijd uitspeelde. Opvallend was dat collega-aanvaller Kylian Mbappé, die worstelt met zijn vorm, na een mislukte actie werd uitgefloten.

Kopzorgen voor Ancelotti

De uitslag is reden tot blijdschap in Madrid, maar trainer Carlo Ancelotti houdt genoeg kopzorgen over aan de wedstrijd. In de eerste helft vielen Rodrygo en Éder Militão uit met serieus ogende blessures, terwijl Lucas Vázquez in de pauze geblesseerd achterbleef in de kleedkamer. Respectievelijk Brahim Díaz, Raul Asencio en Luka Modric waren hun vervangers.

⚪️🇧🇷 Vinicius Jr scores his 12th goal of the season with an hat-trick, fourth since the Ballon d’Or lost 10 days ago…



…and the Bernabéu starts chanting “Balon de Oro, Vinicius Balon de Oro”. 🎶 pic.twitter.com/rpg4F02kaU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2024 Vinicius Junior shows love to Madrid fans as he's subbed off for Endrick after scoring a hat trick against Osasuna 👏 pic.twitter.com/P9RsI5w0QQ — ESPN FC (@ESPNFC) November 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Real-kleedkamer velt vernietigend oordeel over topaanwinst Kylian Mbappé'

De spelers van Real Madrid zijn bepaald nog niet onder de indruk van hun nieuwe ploeggenoot Kylian Mbappé.