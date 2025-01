Fans fluiten een man massaal uit bij Real Madrid – Barcelona

FC Barcelona-president Joan Laporta is momenteel niet bepaald geliefd. Dat blijkt nog maar eens wanneer de bestuurder zondagavond in beeld komt tijdens de finale van de Supercopa de España tussen Real Madrid en Barcelona (2-5). Vanuit het stadion in Saudi-Arabië klinkt op dat moment namelijk een striemend fluitconcert.

Bij de fans van Real Madrid is Laporta als voorzitter van de aartsrivaal al jaren niet populair. Inmiddels zijn er ook fans van Barcelona die het hebben gehad met de bestuurder. De Catalanen verkeren al een aantal jaar in financieel zwaar weer, met de recente soap rondom de inschrijving van Dani Olmo en Pau Víctor als een van de dieptepunten. Afgelopen week ontstond er dan ook de roep om een vertrek van Laporta vanuit een groep binnen de fans van Barça.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Opvallend' moment tijdens Barcelona - Real is nieuw teken aan de wand voor Frenkie de Jong

In de openingsfase van de strijd om de Supercopa verscheen Laporta in beeld bij een 1-0 voorsprong voor Real Madrid. Deze beelden werden ook in het stadion getoond, waarna er een striemend fluitconcert klonk vanaf de tribune. In het vervolg van de wedstrijd wist Barcelona het volledig om te draaien en het duel met liefst 2-5 te winnen.

LEES OOK: Ruud Gullit noemt nieuwe club voor Frenkie de Jong: 'Dat zou geweldig zijn'

Laporta ook toegejuicht

Tegen het einde van de wedstrijd was Laporta opnieuw in beeld te zien, waarbij hij ditmaal luid werd toegejuicht. De camera werd vervolgens op Vinícius Júnior gericht, die sinds zijn wissel al twee keer was uitgefloten toen hij in beeld kwam. Ook dit keer besloten de aanwezige fans een fluitconcert in te zetten, om vervolgens de naam van Lionel Messi te scanderen. Toen daarna Real Madrid-president Florentino Pérez in beeld kwam, werd ook hij op een fluitconcert getrakteerd.

Vind jij dat Joan Laporta moet opstappen als voorzitter van FC Barcelona? Laden... 78.6% Ja, het is tijd voor verandering 21.4% Nee, hij verdient meer tijd 28 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ruud Gullit noemt nieuwe club voor Frenkie de Jong: 'Dat zou geweldig zijn'

Ruud Gullit adviseert Frenkie de Jong om op zoek te gaan naar een nieuwe club.