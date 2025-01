Benzema is overtuigd: 'Hij zal de Ballon d'Or ooit nog winnen'

is ervan overtuigd dat in de toekomst de Ballon d'Or gaat winnen. De Franse topschutter bracht een bezoek aan de selectie van Real Madrid, die momenteel in Saudi-Arabië verblijft voor de Supercopa de España. Tijdens dat bezoek stak de 37-jarige Braziliaan een hart onder de riem.

Benzema, die Real Madrid nog altijd op de voet volgt, bracht een bezoek aan Real Madrid. De Madrilenen verblijven momenteel in Jeddah voor de strijd om de Spaanse Super Cup. Tijdens het bezoek sprak de Franse goaltjesdief onder meer met Vinícius, van wie Benzema overtuigd is dat hij de Ballon d'Or in de toekomst zal gaan winnen.

Vinícius was afgelopen jaar genomineerd voor de prestigieuze prijs, maar zag deze aan zijn neus voorbijgaan. Manchester City-middenvelder Rodri, die ook Europees kampioen werd met Spanje, kreeg de prijs in Parijs overhandigd. De 24-jarige Braziliaan eindigde op een tweede plaats bij de verkiezing, terwijl Jude Bellingham het podium compleet maakte.

'We praten met elkaar als vrienden. Meer over het leven dan over voetbal. Met Viní spraken we bijvoorbeeld over de Ballon d’Or. Ik heb gezegd dat hij zich niet druk moet maken", vertelt Benzema tegenover het Spaanse Marca. "Als hij geen gas terugneemt, is hij de beste van de wereld. Ik heb hem gezegd dat hij de Ballon d’Or nog zal gaan winnen. Zijn tijd gaat komen."

Benzema sprak niet alleen met Vinicíus, maar ontmoette ook zijn voormalig coach Carlo Ancelotti. Onder leiding van de Italiaanse trainer wist de Franse spits zelf een Ballon d'Or te winnen. "Een geweldige coach. Ik voel me altijd heel goed bij hem, hij voelt als een echte vriend. Rondom de finale zullen we elkaar nog even spreken", wordt Ancelotti geroemd door Benzema.

Benzema wil prijs pakken met Al Ittihad

In de zomer van 2023 verruilde Benzema Real Madrid voor het Saudische Al Ittihad, waar sinds deze zomer ook Steven Bergwijn speelt. De Fransman heeft het naar zijn zin in Saudi-Arabië. “Het team doet het goed, mijn teamgenoten doen het goed, de fans genieten, de club is blij. Alles is perfect.”

“We zijn op de goede weg om dit seizoen mooie dingen te bereiken, maar er is nog een lange weg te gaan. Op het veld geef ik alles voor het team en de fans en ik hoop dat ze blij zijn met wat ik doe", vervolgt de aanvaller, die dolgraag nog een prijs wil winnen met Al Ittihad. “Maar dat is ingewikkeld omdat het niveau veel hoger is geworden en de teams sterker zijn, veel sterker dan voorheen.”

