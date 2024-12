Stadion van Real Madrid heeft stilzwijgend een nieuwe naam gekregen

Het stadion van Real Madrid ondergaat een stilzwijgende naamsverandering. Volgens Marca staat het Estadio Santiago Bernabéu voortaan officieel bekend als Estadio Bernabéu, mogelijk zodat er ruimte is voor een mogelijke sponsornaam.

Al sinds 1955 draagt het stadion de naam van Santiago Bernabéu, de man die tussen 1943 en 1978 voorzitter was van Real Madrid. Zijn achternaam blijft dus verbonden aan het stadion, maar de voornaam is geschrapt. “Waarschijnlijk om een moderner imago met een kortere naam te creëren. En wie weet, misschien om in de toekomst ruimte te bieden voor sponsoring”, schrijft de Madrileense krant.

De naamswijziging is geruisloos verlopen. Alleen rond bepaalde beslissingen rondom de marketing en merchandise is te merken dat het stadion een nieuwe nam heeft. Zo is de profielnaam op sociale netwerken nu ‘Bernabéu’ en heet de stadiontour ‘Tour Bernabéu’. Ook is in de fanstore een miniatuur van het stadion te koop, waarop de voornaam van Bernabéu op ontbreekt. Ook rond concerten wordt merchandise verkocht zonder Santiago.

Het stadion van Real Madrid opende de deuren in 1947 en werd meermaals gerenoveerd en uitgebreid. Er passen ruim 78.000 mensen in de voetbaltempel, die ook wordt gebruikt voor grote concerten. Zo traden de Amerikaanse popster Taylor Swift en de populaire Colombiaanse zangeres Karol G in 2024 op in het stadion.

