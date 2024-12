Real Madrid woest: ‘Wij zijn altijd het slachtoffer in deze vuile Negreira-competitie’

Real Madrid wist zaterdagavond niet te winnen op bezoek bij Rayo Vallecano (3-3). De regerend kampioen van Spanje is van mening dat ze twee penalty’s zijn onthouden, waarna de arbitrage het via de officiële kanalen moet ontgelden.

Na het gelijkspel bij Rayo Vallecano is men bij Real Madrid woest op scheidsrechter Juan Martinez Munuera. Via Real Madrid TV, een officieel kanaal van de club, wordt de arbiter hard aangepakt. “Het was weer een verschrikkelijke scheidsrechter, die verzuimde voor twee strafschoppen te fluiten”, beginnen de Madrilenen. Daarbij doelen ze op vermeende overtredingen op Arda Güler en Vinícius Júnior.

“Dit is zo vermoeiend, maar het is ook heel bekend voor ons”, gaat de club verder. “Dit ruikt alsof het brandt. Je verliest twee punten in een moeilijke uitwedstrijd.” Real Madrid richt zich vervolgens weer tot de scheidsrechter. “Hij maakte weer zeer serieuze fouten en altijd dezelfde kant op”, stelt de Champions League-winnaar, die meent dat deze fouten invloed hadden op het resultaat.

Volgens Real Madrid is dit een ‘trend’ onder scheidsrechters in Spanje. “Dit is wat er gebeurt in deze vuile Negreira-competitie”, doelt de club op het omkoopschandaal rondom aartsrivaal FC Barcelona en José María Enríquez Negreira, voormalig vicepresident van de scheidsrechterscommissie van Spanje. “Je kunt over sportieve problemen praten, maar dat is niet belangrijk. Het belangrijke is de vuile Negreira-competitie en het feit dat Real Madrid weer heeft geleden. De vuile Negreira-competitie laat ons niet over voetbal praten, maar over het feit dat er altijd een slachtoffer is. Dat is altijd Real Madrid”, besluit de club uit de Spaanse hoofdstad.

