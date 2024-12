Danny Blind begrijpt waar haat richting Real Madrid-ster vandaan komt: 'Zo maak je jezelf niet populair'

Danny Blind heeft zich zaterdagavond uitgesproken over de hatelijke - en in een aantal gevallen racistische - reacties die Real Madrid-sterspeler over zich heen krijgt in Spanje. De Braziliaan roept met zijn heftige reacties in het veld zelf de problemen over zich af, meent Blind, die er wel voor waakt dat als een geldig excuus voor racisme te bestempelen.

Real knokte zich zaterdagavond in een knotsgek duel bij Rayo Vallecano naar een zwaarbevochten punt. De Koninklijke boog een 2-0 achterstand om in een 2-3 voorsprong, door treffers van Federico Valverde, Jude Bellingham en Rodrygo. Genoeg voor drie punten was het echter niet, want Isi Palazón zette na een dik uur spelen de 3-3 eindstand op het bord. In blessuretijd was de Braziliaan overigens nog heel dichtbij de winnende goal, maar hij besloot een voorzet vanuit een lastige hoek vóór in plaats van óp het doel te koppen, in de ijdele hoop dat een teamgenoot daar nog een voet tegenaan zou kunnen zetten.

LEES OOK: 'Real Madrid in de markt voor eerste Nederlandse speler sinds 2012'

Vinícius pakte een kwartier voor tijd zijn vijfde gele kaart van het seizoen vanwege heftig protesten bij de arbitrage na een op hem begane overtreding. De Braziliaan is derhalve geschorst als Real het volgende week in eigen huis opneemt tegen Sevilla. "Dit zit in de emotie van dat soort spelers", zegt Blind in de nabeschouwing bij Ziggo Sport. "Je weet dat je op scherp staat en ze hebben hem nodig, Kylian Mbappé is geblesseerd. Niet slim", oordeelt de oud-voetballer.

'Vinícius verloochent zichzelf niet, hij is wie hij is. Maar dat is niet altijd goed'

Blind brengt het gesprek daarna op de vele racistische uitingen die Vinícius bij uitduels over zich heen krijgt. "Hij is wel gewoon populair, maar krijgt ook wel heel veel te verduren in stadions", merkt Blind op. "Er is al genoeg over gezegd of het nou met racisme.. Maar dat komt ook door dit. Deze houding, die gewoon nergens voor nodig is." Presentator Bas van Veenendaal onderbreekt: "Dat lokt natuurlijk geen racisme uit", waarop Blind antwoordt: "Nee, nee, nee. Maar ik bedoel: zo maak je jezelf ook niet populair. Als je zo extreem reageert op iets wat totaal niet extreem was. Hij verloochent zichzelf niet, hij is wie hij is. Maar dat is niet altijd goed."

Real Madrid stond vlak voor de interlandbreak op het punt om trainer Carlo Ancelotti op straat te zetten.