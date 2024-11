'Ancelotti voorkwam ternauwernood ontslag bij Real Madrid: opvolger stond al klaar'

Real Madrid stond vlak voor de interlandbreak op het punt om trainer Carlo Ancelotti op straat te zetten. In de persoon van stond zelfs de opvolger van de Italiaan al klaar, maar Ancelotti leidde De Koninklijke na twee opeenvolgende nederlagen naar een 4-0 zege op Osasuna en mocht daarom tóch blijven zitten.

Dat wordt zaterdag althans gemeld door Relevo. Real verloor voorafgaand aan het treffen met Osasuna twee keer op rij. Eerst was aartsrivaal FC Barcelona met maar liefst 0-4 te sterk voor de regerend kampioen én houder van de Champions League. Het daaropvolgende weekend werd het LaLiga-duel met Valencia uitgesteld vanwege de hevige modderstromen, waardoor Real anderhalve week vrij was. Het Champions League-duel met AC Milan, óók in het eigen Bernabéu, leverde echter wéér een nederlaag op. Mede dankzij een goal van Tijjani Reijnders werd het 1-3 voor de Italianen.

Ancelotti moest vervolgens winnen van Osasuna om zijn positie te behouden, zo weet bovengenoemd medium. Dat zou ook gebeuren: door een hatrrick van Vinícius Júnior én een treffer van Jude Bellingham werd het 4-0. Had Real het duel verloren, dan was Ancelotti op straat gezet en had Real de Argentijn Santiago Solari, momenteel directeur profvoetbal bij de club, doorgeschoven naar de positie van hoofdcoach.

Solari was als speler tussen 2000 en 2005 actief voor Real en keerde na zijn actieve loopbaan terug als jeugdtrainer. In oktober 2018 kwam hij na het ontslag van Julen Lopetegui als interim-trainer voor de groep bij het eerste elftal, waarna Solari een maand later definitief werd aangesteld. Met de oud-speler op de bank verloor Real onder meer het legendarische tweeluik met Ajax in de achtste finales van de Champions League. Solari werd in maart 2019 weer opzij geschoven en vervangen door Zinédine Zidane, die aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Real begon en in 2021 werd opgevolgd door Ancelotti.

