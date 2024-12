Cristiano Ronaldo zegt welke speler de Ballon d'Or had moeten winnen en wordt toegejuicht

heeft zich bij de uitreiking van de Globe Soccer Awards in Dubai uitgesproken over de toewijzing van de Ballon d'Or aan Manchester City-middenvelder Rodri. Wat de Portugese superster betreft was de verkiezing 'oneerlijk' en had Real Madrid-aanvaller de award in de wacht moeten slepen.

Het Ballon d'Or-gala werd in oktober geboycot door Real, toen duidelijk werd dat Vinícius naast de belangrijkste individuele award in het mondiale voetbal zou gaan grijpen. Ronaldo, zelf natuurlijk oud-speler van De Koninklijke, spreekt zich twee maanden later duidelijk uit over de gang van zaken: "Naar mijn mening verdiende Vinícius het om de Ballon d'Or te winnen. Ik vond het oneerlijk, dat zeg ik hier tegenover jullie allemaal. Ze hebben hem aan Rodri gegeven, die verdiende hem ook, maar ik denk dat ze hem aan Víni hadden moeten geven omdat hij de beslissende goal heeft gemaakt in de Champions League-finale." De Braziliaan was in de eindstrijd tegen Borussia Dortmund goed voor de 0-2 eindstand, nadat Dani Carvajal even eerder de openingstreffer voor zijn rekening had genomen.

De uitspraken van Ronaldo worden door de zaal, waarin een keur aan topvoetballers aanwezig is, met applaus en gejuich begroet. "De andere issues zijn voor mij niet belangrijk, je moet zo'n prijs geven aan degene die hem verdient", vervolgt Ronaldo zijn speech. "Maar je weet dat dit soort gala's altijd hetzelfde doen, daarom hou ik zo van de Globe Soccer Awards. Jullie doen het eerlijk, dat is hartstikke goed", zegt de speler van Al-Nassr die daarbij zijn duim opsteekt naar de hele zaal.

Vinícius reageert op uitspraken Ronaldo: 'Als Cristiano zegt dat ik de beste ben...'

Vinícius is zelf óók aanwezig in Dubai om de prijs voor beste aanvaller ter wereld in ontvangst te nemen. De Braziliaan reageert kort op de woorden van Ronaldo: "Als Cristiano zegt dat ik de beste ben, dan ben ik dat", lacht de aanvaller van Real.

Cristiano Ronaldo haalt opnieuw uit naar de Ligue 1

Ronaldo, vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar, werd zelf bij de Globe Soccer Awards uitgeroepen tot beste speler van het Midden-Oosten. De Portugees vond bij de uitreiking ook nog even tijd om opnieuw uit te halen naar de Franse Ligue 1. "De Saudische competitie is beter dan de Ligue 1, natuurlijk", wordt Ronaldo geciteerd door GFFN. "Frankrijk heeft alleen Paris Saint-Germain, de rest van de clubs is finished", aldus de Portugees. Vorig jaar liet Ronaldo zich al op vergelijkbare wijze uit over de Franse competitie, wat hem in dat land op kritiek kwam te staan van onder meer landgenoot Paulo Fonseca, de huidige trainer van AC Milan die op dat moment LOSC Lille onder zijn hoede had.

Cristiano Ronaldo: “Vinicius should have won the Ballon d’Or. I don’t mind saying it. It was unfair.”



pic.twitter.com/G7FFS2Pw07 — TC (@totalcristiano) December 27, 2024

