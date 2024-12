Cristiano Ronaldo zet Rafael van der Vaart in vier woorden keihard op zijn plaats

heeft op Instagram in vier woorden afgerekend met Rafael van der Vaart. De Portugese superster en de Nederlandse oud-international speelden in het seizoen 2009/10 samen bij Real Madrid, een aantal opmerkingen van Van der Vaart over die periode zetten echter kwaad bloed bij Ronaldo.

Van der Vaart werd eerder deze week geïnterviewd door radiozender talkSPORT en ging in dat gesprek in op zijn gezamenlijke verleden met Ronaldo. "Ik maak altijd de grap dat Ronaldo de enige speler is wiens penis ik nooit gezien heb in de kleedkamer. Hij was namelijk altijd als eerste op het trainingsveld en de laatste die wegging", citeert NU.nl uit het bewuste vraaggesprek.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Vaart onthult: ‘Hij had soms een kater op de training. Hij was gek’

Verderop gaat Van der Vaart ook in op de beruchte zelfzuchtigheid van Ronaldo: "Hij was ongelooflijk egoïstisch. Als we met 6-0 hadden gewonnen en hij niet had gescoord, was hij niet blij. Maar als hij twee keer had gescoord bij een nederlaag, was hij wél blij", merkt de Nederlander onder meer op. De uitspraken van Van der Vaart kwamen via het Portugese Mais Futebol op Instagram terecht. Het officiële Instagram-account van Ronaldo reageert veelzeggend op de uitspraken van Van der Vaart. "Who is that guy?" (Wie is die vent), vraagt Ronaldo zich af.

LEES OOK: Schitterend: Cristiano Ronaldo (39) scoort fenomenale omhaal tegen Polen

In het bewuste seizoen dat Van der Vaart en Ronaldo samenspeelden eindigde Real Madrid op de tweede plaats in de Spaanse competitie, met drie punten minder dan landskampioen en rivaal FC Barcelona (99 om 96). In de Champions League sneuvelde De Koninklijke dat jaar al in de achtste finale, waarin Olympique Lyonnais over twee duels te sterk was (1-0 en 1-1). Ronaldo trof in 2009/10 in alle competities 33 keer doel in 35 wedstrijden.

© @maisfutebol - Instagram

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ancelotti voorkwam ternauwernood ontslag bij Real Madrid: opvolger stond al klaar'

Real Madrid stond vlak voor de interlandbreak op het punt om trainer Carlo Ancelotti op straat te zetten.