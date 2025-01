Vinícius Júnior is razend na rode kaart, wedstrijd neemt daarna grote wending

Een opmerkelijk moment in de competitiewedstrijd tussen Valencia en Real Madrid. kreeg een rode kaart na een akkefietje met doelman Stole Dimitrievski van Valencia.

In de slotfase van de wedstrijd, bij een stand van 1-0 voor Valencia, werd Vinícius van de bal gezet in het strafschopgebied en ging hij naar het gras. Dimitrievski gaf hem een duwtje in de rug, waarna Vinícius opstond en een hardere duw gaf in het gezicht van de keeper.

Scheidsrechter Cesar Soto Grado werd door de videoscheidsrechter naar de kant geroepen om het incident te beoordelen. Hij gaf een gele kaart aan Dimitrievski en een rode kaart aan Vinícius, die razend was en tegengehouden moest worden door Antonio Rüdiger en een staflid van Real Madrid.

Real Madrid komt terug met tien man

Opvallend genoeg draaide Real Madrid met tien man de achterstand om. Luka Modric was vijf minuten voor tijd verantwoordelijk voor de gelijkmaker, terwijl Jude Bellingham in de zesde minuut van de blessuretijd het winnende doelpunt produceerde. De 1-0 werd in de eerste helft gemaakt door Hugo Duro. In de tiende minuut van de blessuretijd, met het laatste balcontact van de wedstrijd, trof Luis Rioja nog de binnenkant van de paal met een poeier.

Over de hele wedstrijd bezien was de overwinning zeker niet onverdiend, want Real Madrid had aanzienlijk meer kansen en balbezit. Door de overwinning neemt Real Madrid de koppositie in LaLiga voorlopig over van Atlético Madrid. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti heeft 43 punten uit 19 wedstrijden; Atlético heeft er 41 uit 18 en komt pas op 12 januari weer in actie (tegen Osasuna).

De wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid zou eigenlijk begin november plaatsvinden, maar werd toen afgelast vanwege de overstromingen in Valencia.

