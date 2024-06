Dit zijn alle Eredivisie-spelers die meedoen aan het EK 2024 in Duitsland

Vijftien spelers uit de Eredivisie zijn deze zomer actief op het Europees kampioenschap in Duitsland. Feyenoord is de hofleverancier met zeven spelers, terwijl Ajax en PSV respectievelijk vijf en drie spelers in actie kunnen zien komen op het EK.

De zeven Eredivisionisten van Feyenoord zijn verdeeld over vijf landen: Nederland (Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida), Slowakije (Dávid Hancko en Leo Sauer), Kroatië (Luka Ivanusec), Tsjechië (Ondrej Lingr) en Oostenrijk (Gernot Trauner). De internationals van Ajax zijn terug te vinden over drie landen: Nederland (Steven Bergwijn en Brian Brobbey), Kroatië (Borna Sosa en Josip Sutalo) en Turkije (Ahmetcan Kaplan). PSV ziet zijn drie Eredivisie-spelers in de selectie van twee landen: Nederland (Jerdy Schouten en Joey Veerman) en België (Johan Bakayoko).

Artikel gaat verder onder video

Er hadden nog meer Eredivisie-spelers actief kunnen zijn op het EK, maar sc Heerenveen-verdediger Pawel Bohcniewicz viel op het laatste moment af bij Polen. FC Twente-middenvelder Michal Sadílek moest een kleine week voor het EK afhaken met een blessure, vanwege een val van de fiets. De 24-voudig Tsjechisch international liep daarbij een snijwond op in het scheenbeengebied.

Voor EURO 2020, dat vanwege corona gehouden werd in 2021, waren er zeventien Eredivisie-spelers geselecteerd, vijftien meer in 2016. Dat aantal was bijna een evenaring van het record uit 1988, toen achttien Eredivisionisten deel uitmaakten van een EK-selectie.