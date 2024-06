Opvallend moment in minuut 53 van Nederland - IJsland: ‘Als het zo’n zomer wordt, gaan we mooie dingen beleven’

De blessure van Teun Koopmeiners is een aderlating en het afvallen van Frenkie de Jong een zware klap, maar gelukkig voor Ronald Koeman had de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en IJsland maandagavond ook heel veel moois te bieden. Koeman zag zijn ploeg met 4-0 winnen en op de tribune was er serieus sprake van ‘Oranje-koorts’. Dat was vooral in de tweede helft merkbaar, toen drie supporters zich met hun rug naar het veld keerden en de achterkant van hun shirts lieten zien.

Een Europees Kampioenschap in Duitsland roept bij veel Nederlanders de mooiste herinneringen op. In 1988 loodste toenmalig bondscoach Rinus Michels het Nederlands elftal immers naar goud in het land van de oosterburen. De eerste groepswedstrijd tegen de voormalige Sovjet-Unie ging weliswaar verloren, maar Oranje herstelde zich met overwinningen op Engeland en Ierland. In de halve finale versloeg Nederland op gedenkwaardige wijze West-Duitsland, alvorens in de finale revanche werd genomen op de Sovjet-Unie (2-0).

Is er 36 jaar later opnieuw zoiets mogelijk? Het Nederlands elftal, dat in de persoon van Koeman een bondscoach heeft die in 1988 basisspeler was, tankte de afgelopen week in elk geval flink wat vertrouwen richting de start van het EK. Na de 4-0 overwinning op Canada werd IJsland met dezelfde cijfers verslagen. Op de tribunes zat de sfeer er dan ook goed in en dat kwam mooi tot uiting in minuut 53, toen de bal over de zijlijn rolde en drie supporters hun kans schoon zagen. Gehuld in het Oranjeshirt uit 1988 met de namen van Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Marco van Basten op hun rug, draaiden zij zich om naar het veld. “Als het zo’n zomer wordt, dan gaan we mooie dingen beleven in Duitsland”, zo reageerde NOS-commentator Jeroen Elshoff. “Maar zover is het nog niet.”

Zover is het inderdaad nog (lang) niet. Oranje moet eerst de groepsfase zien te overleven, en met Polen, Frankrijk en Oostenrijk als tegenstanders belooft dat zeker niet eenvoudig te worden. Zondag de eerste wedstrijd tegen Polen.

© NPO1

© NPO1

