Ajax en PSV sturen woensdag scouts naar Europese halve finale

Club Brugge speelt woensdagavond de return tegen Fiorentina in de halve finales van de UEFA Conference League en dat blijft uiteraard niet onopgemerkt. Volgens Het Nieuwsblad reizen er woensdag scouts van heel wat Europese (top)clubs af naar het Jan Breydelstadion. Niet alleen scouts van FC Barcelona en AC Milan, maar ook Ajax en PSV hebben ‘een mannetje’ op de tribune.

Het zag er een lange tijd niet naar uit, maar Club Brugge stevent inmiddels af op een fraai slotakkoord. Na een moeizame periode vindt Blauw-Zwart zich in eigen land momenteel terug op de eerste plaats. De voorsprong op eerste achtervolger Anderlecht is, met nog drie wedstrijden te gaan, twee punten. Waar Club Brugge dus op koers ligt voor de landstitel, kan het ook in Europa nog toeslaan. De nummer vier van het afgelopen seizoen in België bereikte al de halve finales van de Conference League. Na de 2-2 in de heenwedstrijd tegen Fiorentina heeft het goede kans op het veroveren van een startbewijs voor de eindstrijd.

De return wordt niet donderdag, maar woensdagavond al gespeeld. De recente prestaties van Club Brugge, dat afgelopen zondag nog met 1-2 won van het Antwerp FC van Mark van Bommel, blijven in het buitenland niet onopgemerkt. Veel clubs van buiten de Belgische grenzen sturen woensdag een werknemer naar het Jan Breydelstadion voor de ontmoeting tussen Club Brugge en Fiorentina. “Het Jan Breydelstadion zal nokvol zitten voor de terugwedstrijd tegen Fiorentina: er worden 27.000 fans verwacht. Maar ook de scouts van een aantal Europese (top)clubs zullen de match met meer dan gewone interesse volgen”, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Volgens het medium sturen in totaal zestien clubs een ‘delegatie’ naar Brugge. “En daar zit schoon volk tussen. Zo rijden er mensen van FC Barcelona, AC Milan en de kersverse landskampioen PSV naar Brugge. West Ham, dat de trofee van de Conference League straks doorgeeft, zal ook vertegenwoordigd zijn. Maar ook Ajax en… Cercle Brugge hebben een mannetje in de tribune”, zo klinkt het. Voor welke spelers zij komen is natuurlijk niet bekend. Ajax was in het verleden wel twee keer concreet voor Kyriani Sabbe. De rechtervleugelverdediger maakt indruk bij Club Brugge. De Amsterdammers ondernamen in het verleden tweemaal een poging om hem naar Nederland te halen, maar hij ging voor zijn kans in België.

PSV nam afgelopen zomer Noa Lang nog voor 12,5 miljoen euro van Club Brugge, dat na dit seizoen sowieso afscheid neemt van Igor Thiago. De Braziliaan maakt de overstap naar Brentford. Andere interessante spelers in de huidige selectie van Club Brugge zijn onder meer Hugo Vetlesen (vorig jaar nog gelinkt aan Feyenoord), Andreas Skov Olsen en Antonio Nusa. De Belgen sloten eind januari met Brentford een principeakkoord over een transfer van Nusa naar Engeland. Ze zouden na dit seizoen 37 miljoen euro voor hem ontvangen, maar toen ‘stootte’ de medische staf van Brentford op een probleem. Nusa had een groeiletsel aan het kraakbeen van de knie, waardoor de deal on hold stond. Uit nieuwe scans bleek dat er bij Nusa geen blessures zijn ‘die hem beletten om vandaag of in de toekomst op een hoog niveau te voetballen’.

