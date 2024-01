Van Brockhorst tast definitief mis: ‘Vertrek niet meer aan de orde’

Giovanni van Bronckhorst moet weliswaar nog officieel aangesteld worden door Besiktas als nieuwe hoofdtrainer, maar hij heeft zijn eerste teleurstelling al moeten slikken. De voormalig Oranje-international hoopte in Turkije vergezeld te worden door Jean-Paul van Gastel, maar NAC Breda wilde hem niet laten gaan. De Keuken Kampioendivisionist laat zaterdagmorgen weten dat een vertrek van de huidige hoofdtrainer definitief ‘niet meer aan de orde’ is.

“Het mogelijke vertrek van Jean-Paul van Gasten naar Besiktas is niet meer aan de orde. Nadat de directie van NAC Breda het contact met de club uit Istanbul verbrak, haakte de club af”, leest het op de site van de huidige nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie. En dat is precies wat de leiding van NAC Breda voor ogen had. ”We willen dit seizoen zo lang mogelijk in de race om promotie naar de Eredivisie blijven, daar werken we als club in alle geledingen hard voor. In dat streven willen we niet meer afgeleid worden door getouwtrek om onze trainer”, luidt een gezamenlijke reactie van de clubleiding.

Van Bronckhorst hoopte nadrukkelijk op een nieuwe samenwerking met Van Gastel. Beiden kennen elkaar nog goed van hun gezamenlijke periode bij Feyenoord. Van Gasten was in Rotterdam-Zuid de rechterhand van Van Bronckhorst, die de Stadionclub in 2017 voor het eerst sinds 1999 kampioen maakte. Van Gasten kan zich uiteindelijk vinden in het standpunt van zijn huidige werkgever. “De club is bij vertrek naar Spanje duidelijk geweest in haar standpunt en dan is het back to business. We beleven hier een strak en zinvol trainingskamp en werken bij NAC toe naar een ferme inhaalrace met hopelijk een mooi slot”, aldus de oefenmeester.

Voor Besiktas en Van Bronckhorst gaat de zoektocht naar een assistent-trainer dus verder. De voormalig Oranje-international deed ook een poging bij Leon Vlemmings, maar de huidige innovatiemanager van FC Dordrecht blijft die club trouw. Dat heeft hij laten weten aan Rijnmond.